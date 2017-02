¡Belleza al natural! Lucero sonriente y como pocas veces, sin maquillaje

Para lucir bella no hace falta complicarse la vida. Una vez más, Lucero dio una sorpresa a todos sus fanáticos al mostrarse como muy pocas veces aparece, sin gota de maquillaje. La cantante de 47 años demostró que la edad sólo es un número, pues en este momento tiene todo para lucir radiante, hasta en esos días en los que permanece fuera de los reflectores. Lo cierto es que para mantener ese físico se cuida demasiado, después de todo, para mantener la jovialidad y el encanto es necesario apegarse a la disciplina, y ella lo sabe mejor que nadie.

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde la también actriz mostró su imagen ‘make up free’. En la publicación se le mira sonriente y con el cabello suelto, feliz por este momento en el que sigue enfocándose en sus proyectos profesionales. Esta vez anunció que estaba a punto de volar a la ciudad de Miami para participar en una entrega de premios, en la que también estrenará su más reciente canción, Hasta Que Amanezca, un cover de su gran amigo, el fallecido cantautor Joan Sebastian. Lo que tampoco pasó desapercibido fue que durante los ensayos de este evento lució similar y, con la seguridad que la caracteriza, se paró sobre el escenario para dar muestra de que su talento es único.

Pero, ¿cuál es el secreto de Lucero para lucir bella a los 47? La protagonista de telenovelas nunca se olvida de sonreír, pero también tiene otros tips que aplica a su vida diaria. "A mí me ayuda mucho mi yoga y alimentarme bien...”. Pero eso no es todo, porque la actitud frente al paso de los años también cuenta. "Las arrugas son experiencia de vida. No creo mucho en el botox y esas cosas. Tenemos que tener una disciplina para todo, si llevas una buena alimentación, haces ejercicio y llevas una vida sana y estás feliz, es muy probable que te veas mejor.", dijo en una entrevista que hace tiempo concedió al programa televisivo El Gordo y La Flaca.

Otra de las cosas que hace para mantenerse bella es bailar. Hace apenas unas semanas Lucero sorprendió al demostrar que mover el cuerpo al ritmo de samba es algo que disfruta demasiado. La estrella mexicana tuvo un extraordinario recibimiento en Brasil, país en donde se ha ganado el cariño del público gracias a su aparición en la telenovela Carinha de Anjo. Este es uno de los grandes momentos en su vida, pues además está viviendo su eterno noviazgo con el empresario Michel Kuri, con quien ama salir de viaje y compartir momentos inolvidables.

