Quizás su amor no cueste nada, pero no te imaginas cuánto vale la fortuna de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha ido ganando fama y reconocimiento acumulando grandes éxitos en su carrera, por lo que cada vez su imagen está presente en más eventos, publicaciones y escenarios. Por su puesto esto significa que su nombre ahora vale millones, por lo que aquí te contamos cómo ha ido creciendo y acumulando su fortuna. JLo abrió el año 2016 protagonizando la serie estadounidense de crimen y drama titulada Shades of Blue, de la cual también es productora. Su debut le dio a NBC uno de los jueves más vistos desde hace 7 años con más de 8.6 millones de televidentes y se renovó el contrato para una segunda temporada.

Por si eso fuera poco, la cantante de Love Don't Cost a Thing tiene un show en Las Vegas titulado All I Have en el hotel Planet Hollywood por el cual firmó un contrato para 3 años y del que supuestamente está recibiendo la jugosa cantidad de 350 mil dólares por show (7 millones de pesos mexicanos). Ya enrachada, la también actriz, firmó un nuevo álbum con Epic Records de donde se desprende el sencillo Ain’t Your Mama el cual le ha dejado ganancias estimadas en 39 millones de dólares (780 millones de pesos mexicanos). Y este 2017, Jennifer está sacando su segundo álbum en español en donde tiene colaboraciones con su ex esposo Marc Anthony, del cual seguramente también obtendrá unos cuantos pesitos.

Además de ser cantante, productora y actriz, JLo ha sacado una colaboración con Giuseppe Zanotti en donde ha diseñado su línea de zapatos y joyería, la cual ha tenido una excelente acogida por los compradores. Esta multifacética latina no ha dado ningún paso en falso, ya que todo lo que toca lo convierte en mina de oro, incluso su divorcio con Marc Anthony el cual, según TMZ tuvo un arreglo en el que él le tiene que pagar 18 mil dólares a la cantante para la manutención de sus hijos Emme y Max.

Con todos estos proyectos, es de esperarse que la fortuna de la jueza del programa de World of Dance sea una mina de oro. Recientemente el portal Forbes publicó que la estadounidense está en el número 68 de su lista de las celebridades mejor pagadas con una fortuna neta de 320 millones de dólares (6 mil millones de pesos mexicanos), por detrás de otros latinos como Lionel Messi y Sofía Vergara, y dejando atrás a otros de sus colegas como Dj Tiesto, Drake, Maroon 5 y Ed Sheeran. Esperemos que esta chica siga siendo solo “Jenny from the block” a pesar de sus millones.