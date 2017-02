‘Make a Wish!’: Justin Bieber más amable que nunca El cantante sorprendió a su fan más especial en México, se trata de una niña que por problemas de salud no pudo estar en su show

Es Justin Bieber y dónde se presenta es noticia. Acostumbrado que la prensa siga sus pasos durante sus giras y luego de un sinfín de episodios que no lo colocan como el más amable con sus fans, el canadiense muestra su lado más cariñoso. Aprovechando uno de sus ratos libres en la Ciudad de México, donde paseó por las calles de Polanco y hasta acudió al dentista, el cantante acudió a un hospital para visitar a su fan más especial en la ciudad.

Mientras pensaba que las cámaras no lo veían, el intérprete de Sorry se mostró sin caretas con una de sus seguidores que se encuentra internada en este centro médico. En una cuenta de Instagram manejada por las fans Bieber en nuestro país se publicó un video del inolvidable encuentro entre el canadiense y la jovencita, quien ante la estrella se mostró un poco apenada.

Como nunca antes lo habíamos visto frente a un fan, el cantante se mostró muy interesado en hablar con la niña, quien con la ayuda de un traductor se comunicó con el cantante quien le hacía preguntas y la miraba tiernamente. Tras intercambiar algunas palabras, la niña y Justin se fundieron en un abrazo con el que ambos se mostraron muy contentos.

El cantante quiso mostrar este gesto de cariño, de ahí que haya buscado a la fundación Make a Wish para cumplir el sueño de esta jovencita que por motivos de salud no ha podido asistir a sus presentaciones. Esta no es la primera ocasión que Bieber muestra su empatía por fanáticos que enfrentan un problema de salud, sí por algo se ha caracterizado a lo largo de su carrera es por ser siempre muy atento con ellos.