Pau Donés, de Jarabe de Palo, sobre su hija Sara: ‘Voy a pelear para no dejarla sola’

En medio de sus múltiples proyectos profesionales, Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, anunció hace unos días su recaída con el cáncer. “El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado”, dijo a través de su blog personal confirmando así esta noticia. Hoy, transcurrida más de una semana desde aquellas declaraciones, el músico reapareció para conceder una entrevista en donde habló de su familia y el estado de ánimo por el que transita mientras atiende los tratamientos y las indicaciones médicas para hacer frente a la enfermedad.

VER GALERÍA

El músico, con actitud optimista y dispuesto a dar marcha a todos sus planes personales, platicó para la publicación española XL Semanal, en su primer encuentro con un medio de comunicación tras el nuevo diagnóstico que lo mantiene firme en su lucha. “Para mí, el cáncer es muy poco importante y no me va a arruinar la vida; en todo caso, me va a matar. Yo sé que el cáncer me va a matar un día y, cuando eso pase, ya está; pero, mientras esté vivo, me interesa muy poco”, destacó el español, quien en este instante aprovecha cada momento de su vida junto a la gente que más quiere.

Pero más allá de las subidas y bajadas, hay una cosa que lo enorgullece, algo que mantiene en alto su fortaleza y lo ha llevado consolidar una relación más cercana con sus incondicionales. “El cáncer me ha hecho muy feliz porque me estaba perdiendo muchas cosas de la vida…”, Donés señaló que gracias a esto ha podido permanecer más cercano a su hija Sara, una adolescente de 13 años con quien ha compartido los momentos más duros de esta lucha, pero que además es uno de los grandes motivos que tiene para aferrarse a la vida. “Hablamos (con su hija) del cáncer y de que puede ser muy grave. No hablamos directamente de la muerte, pero sí de lo mucho que la quiero y de que voy a pelear para no dejarla sola.”

VER GALERÍA

Pau Donés, de Jarabe de Palo, anuncia que volvió a reacer en su cáncer

Pau Donés abre su corazón sobre su valiente lucha contra la enfermedad

Pese a lucir más delgado y un poco cansado, según detalla la publicación, Donés está dispuesto a que su sueños se materialicen durante los siguientes meses. El músico aseguró con firmeza que no dejará a un lado su gran pasión, la música, por eso del 3 de mayo al 10 de junio emprenderá con su banda la gira denominado 50 Palos, pues además asegura, con el toque de humor que lo caracteriza, que no es un buen momento para morir. Para este momento, también se concentra en la promoción de su autobiografía, en la que detalla cuatro de los momentos que han marcado su vida para siempre: el suicidio de su madre cuando tenía tan sólo 16 años, hacerse músico, el nacimiento de su hija y su vida luego de ser diagnosticado con cáncer.

VER GALERÍA