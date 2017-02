¡Lo hacen de nuevo! JLo y Marc Anthony, cercanos y cariñosos en el cumple de sus hijos Los ex más coordiales del medio del espectáculo se dejaron ver muy cómplices durante la fiesta por los nueve años de sus gemelos

Olvídame y pega la vuelta, es la canción con la Jennifer Lopez y Marc Anthony triunfan en los escenarios, pero en la vida real la letra no tiene nada que ver con ellos. Convertidos en los ex más cordiales del medio del espectáculo, los cantantes volvieron hacer gala de su camaradería durante el cumpleaños número 9 de sus hijos Max y Emme, fecha que siempre suelen pasar juntos; sin embargo, este año, a diferencia de otros, ninguno de los dos asistió con pajera, de ahí que hayan mostrado más cercanos que nunca.

Aunque durante la entrega de los Latin Grammys él dejó claro que ella es como su “hermana” y luego la besó en la boca, la atípica conducta de JLo y Marc Anthony se repite y, como en los viejos tiempo, los ex intercambiaron gestos de cariño que incluyeron una foto entre amigos. Como si se tratara de una imagen de parejas, la comediante y productora estadounidense, Leah Remini, quien es una de las mejores amigas de JLo, compartió en su cuenta de Instagram una foto al lado de su esposo, Angelo Pagan y de los cantantes.

Hasta ahí, todo bien. Fue cuando descubrimos que para la foto JLo se sentó en las piernas de su ex que todo el mundo puso sus ojos en este detalle, un gesto que para muchos parecería un tanto osado, pero que para ellos es algo muy natural. En la imagen aparecen los cuatro muy sonrientes y cómodos. Para conseguir salir todos en la instantánea, Marc abrazó a JLo para acercarla al encuadre.

Cada año en esta fecha, la foto de Jlo y Marc Anthony es una constante; sin embargo, en las ocasiones anteriores los niños también protagonizaban la imagen. Lejos han quedado los tiempos en que Marc asistía a las fiestas familiares de la mano de Shannon de Lima y JLo con Casper Smart, hoy ambos son solteros.

Recientemente, la cantante dijo en entrevista con Ellen DeGeneres, que no es una “asaltacunas”: "Primero que todo, ¡ya basta! No salgo con hombres más jóvenes que yo. No creo que todos los hombres que me interesan tengan que ser jóvenes. No es eso. Sencillamente conozco a alguien, y si salimos juntos, pues salimos juntos. Si me gustan, me gustan y punto, y si no, pues perfecto. Lo importante es cómo sea esa persona. Quién es realmente. No tiene nada que ver con la edad", dijo la cantante. ¿Será que tras estas declaraciones, su ex, Marc Anthony siga teniendo oportunidad?