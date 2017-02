Paulina Rubio y Gerardo Bazúa reaparecen cariñoso y de fiesta en California Los cantantes asistieron al cumpleaños de una de las mejores amigas de la 'Chica Dorada', festejo donde se mostraron muy cercanos

Los medios podrán decir lo que quieran, pero sólo Paulina Rubio y Gerardo Bazúa saben lo que realmente sucede en su relación. Ante los rumores sobre una posible crisis entre ellos, los cantantes sorprendieron al aparecer muy cariñoso en el cumpleaños de la amiga de la intérprete de Causa y efecto, Tristan Rullan, en California.

VER GALERÍA

Los últimos meses han corrido ríos de tinta respecto a la situación sentimental de los papás de Eros; sin embargo, ninguno de los dos ha hablado al respecto, de ahí que el supuesto distanciamiento ha quedado desmentido con esta imagen en la que aparece Paulina acariciando tiernamente la cabeza del padre de su segundo hijo.

Tan discreta como siempre, la pareja ha preferido mantener los detalles de su historia de amor en privado y hacer caso omiso de los señalamientos que la prensa hace sobre su relación. Tan cómplice como siempre,Gerardo se sumó al lujoso grupo de amigos de la Chica Dorada, del que también formó parte el empresario Eugenio López.

Una publicación compartida de Paulina Rubio (@paurubio) el 17 de Feb de 2017 a la(s) 12:09 PST

La encargada de compartir la foto que demuestra que todo marcha bien entre Paulina y Gerardo, fue la cumpleañera, quien a través de su cuenta de Instagram publicó la imagen que acompañó con un lindo mensaje dedicado a sus amigos.

Por su parte, Paulina sólo se limitó a compartir un video del momento en que Tristan sopló la velita de su pastel. Sobre su relación con Gerardo Bazúa, la Chica Dorada no había querido decir nada, la única ocasión que hizo alusión al tema fue hace un par de semanas en una entrevista que le concedió al Gordo de Molina en su casa de Miami.

VER GALERÍA

-¡Qué grande está! Gerardo Bazúa presume lo mucho que ha crecido Eros

-Escucha a Eros, bebé de Paulina Rubio y Gerardo Bazúa, cantar

-En ¡HOLA!, Paulina Rubio y Gerardo Bazúa. ‘¿Rumores de crisis? Creo que estas imágenes hablan por sí solas’

“A mí me llena mucho el corazón saber que todos están preocupados por mí, de que si estoy bien de que cómo está el corazón de Pau. Mi corazón y yo estamos muy bien". Fue cuando el conductor de El Gordo y la Flaca le preguntó cómo se miraba en cinco años que Paulina Rubio dejó ver que el amor entre ella y Gerardo sigue intacto:"Yo me veo con mi pareja, con mi pareja actual y me encantaría pedirle a Dios una niña”, ante la respuesta de la cantante el periodista la interrumpió “eso es interesante, lo de tu pareja actual” a lo que la Chica Dorada respondió un ligero manotazo y en tono de broma le dijo ”ya calláte”, haciendo evidente que no quería decir públicamente que el dueño de su corazón sigue siendo Gerardo.

VER GALERÍA