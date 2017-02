Alejandro Fernández, ¿de vuelta a la soltería? El cantante dejó entrever en su cuenta de Instagram que nuevamente él y Karla Laveaga han decidido seguir por caminos diferentes

Le canta al amor, pero ¿no tiene a quién? Pues todo parece indicar que una vez más, Alejandro Fernández ha regresado a las filas de la soltería. Sin temor al qué dirán, el intérprete de Me dediqué a perderte compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes con las que hizo alusión a su nuevo estado civil. Con motivo del Valentine’s Day, El Potrillo dejó claro que este año no celebró el amor y en sus redes sociales no hubo indicios de mensajes dedicados a Karla Laveaga, quien fuera la dueña de su corazón desde hace varios años.

Con frases como: “El 99% de mis calcetines no tienen pareja y no andan por ahí llorando”, el cantante dejó entrever que la relación con la tapatía podría haber terminado. Aunque no ha confirmado nada, lo cierto es que desde la boda de Alejandro Valladares, en octubre pasado, no se han dejado ver juntos.

Otra frase que llamó la atención fue la que compartió al lado de una foto de él. El cantante eligió la letra de su canción Inocente para acompañar esta instantánea: “Ya te diste cuenta que me tienes en tus manos… que lo daría todo por ti”, se lee, ¿será que tendrá dedicatoria?

En agosto de 2015, Karla Laveaga y Alejandro Fernández decidieron terminar su relación después de dos años de noviazgo. Aquella ocasión fue la primera vez que la pareja se separó. Tras unos meses alejados, en febrero de 2016, Karla reapareció de la mano del cantante en el cumpleaños número 76 de Don Vicente Fernández. Aunque se dejaron ver juntos nunca anunciaron su regreso. Desde entonces, han querido guardar para ellos los detalles de su relación que los últimos meses ha sido intermitente.

Por su parte, en las redes sociales de Karla no existe rasgo de El Potrillo. Sus últimas publicaciones las ha hecho desde California, donde disfruta de unas relajadas vacaciones. Mientras Karla disfruta del sol californiano, el cantante se encontraba en Aspen, donde viajó de la mano de su hija Valentina quien el pasado 9 de febrero celebró su cumpleaños número 15.