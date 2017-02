Premios Grammy 2017: Lista completa de ganadores

En la 59a Entrega Anual de los premios GRAMMY, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación reconoció a lo mejor de la música. La gala reunió a todas las celebridades del momento: Adele, Beyoncé, Katy Perry, entre otros, quienes asistieron al Staples Center de Los Ángeles para disfrutar de una noche llena de glam y diversión. Acompañados del humor del cómico británico, James Corden, los famosos disfrutaron del perfomance de cada uno de los invitados y aplaudieron a los merecedores al galardón de este año.

Si te lo perdiste, mira aquí la lista completa de ganadores:

Álbum del año:

25, Adele

VER GALERÍA

Grabación del año

Hello, Adele

Canción del año (galardón para el compositor):

Hello, Adele y Greg Kurstin

Mejor artista revelación:

Chance the Rapper

VER GALERÍA

Mejor álbum urbano contemporáneo:

Lemonade, Beyonce

VER GALERÍA

Mejor actuación en dúo de pop o grupo:

Stressed Out, Twenty One Pilots

VER GALERÍA

Mejor álbum vocal pop tradicional:

Summertime, Willie Nelson Sings Gershwin

Mejor actuación pop en solitario:

Hello, Adele

Mejor álbum vocal pop:

25, Adele

¡Espectaculares! Estos fueron los mejores looks de los Grammy 2017

Blue Ivy, la gran protagonista de los Grammys

Mejor grabación dance

Don't Let Me Down,The Chainsmokers Featuring Daya

Mejor álbum de dance/electrónica:

Skin, Flume

Mejor álbum de rock:

Tell Me I’m Pretty, Cage the Elephant

Mejor presentación rock

Blackstar, David Bowie

Mejor álbum de música alternativa:

Blackstar, David Bowie

Mejor álbum R&B:

Lalah Hathaway Live, Lalah Hathaway

Mejor álbum de rap:

Coloring Book, Chance the Rapper

Mejor álbum de country:

A Sailor’s Guide to Earth, Sturgill Simpson

VER GALERÍA

Mejor performance solista de country

Marren Morris, 'My Church'

Mejor álbum de pop latino:

Un Besito Mas, Jesse & Joy