Justin Timberlake y cómo ser papá afloró sus más grandes miedos de la infancia

Cuando eres Justin Timberlake y tienes una larga lista de éxitos, has estado en los escenarios más grandes del mundo y te has parado enfrente a miles de personas, tener miedo a algo parecería difícil, ¿no? Sin embargo el cantante de 36 años cuenta en una entrevista a The Hollywood Reporter como el convertirse en papá ha desenterrado sus miedos más grandes de la infancia.

El intérprete de Can´t stop de feeling empezó desde muy chico su carrera como cantante por lo que realmente no pudo disfrutar su adolescencia como un niño normal. Desde los once años participó en el programa Star Search y poco tiempo después se unió al Club de Mickey. Ahora Justin reflexiona más sobre si le gustaría que su hijo Silas Randall siguiera sus pasos, “Sabes, nunca he podido responder esa pregunta en mi mente. Si él quisiera con muchas ganas, supongo que le podría enseñar muchas cosas sobre qué NO hacer.”

Aun cuando el también actor no habló del tema, se sabe que sus padres se divorciaron cuando él tenía alrededor de 10 años. “Tienes tu vida con tus propios traumas, pequeños y grandes, y piensas ‘no está mal, tengo mucho que agradecer, mis padres hicieron lo mejor que pudieron’ sin embargo de pronto tienes un hijo y abre todas las heridas, y piensas ‘no ¡no! Ese trauma realmente me afectó´’” comenta el esposo de Jessica Biel.

Cuando te conviertes en padre ves las cosas desde otra perspectiva, ahora entiendes por qué tus padres actuaron de cierto modo u otro. Ahora que él tiene un hijo, realmente cree que la paternidad lo cambió y lo hizo madurar de una forma distinta. “Al principio fue muy difícil y me sentí quebrar, esos primeros 8 meses se sienten como esos programas viejos en donde hay personas haciendo malabares con platos giratorios arriba de palos – excepto que si a ti se te cae uno, se muere.”

A pesar de los temores y de estar enfrentándose a cosas nuevas cada día, el 9 veces ganador del Grammy también reconoce que ser papá es el trabajo más satisfactorio que ha tenido. “Ver (a mi hijo) saltar y bailar cuando escucha Can’t stop the feeling! y empezar a aprender palabras gracias a la canción, es el mejor sentimiento del mundo.” Seguramente Justin no puede esperar a que este pequeño crezca (ni nosotros tampoco) para ver en qué se convertirá.