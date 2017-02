¡No sin mis tacones! Mariah Carey, diva hasta en el gimnasio Joyas, medias de red, maquillaje y peinado perfecto, fueron algunos de lo elementos que hicieron del outfit de la cantante el más original

¿Medias de red y tacones en el gimnasio? No lo hagas si no eres Mariah Carey. Acostumbrada a “enloquecer” las redes sociales con sus atrevidas imágenes, la cantante se anota un nuevo récord viral con su última publicación con ropa deportiva. Anoche, la intérprete Hero quiso compartir con sus seguidores en Instagram el atuendo que una diva debe usar para mantenerse en forma. En una secuencia de fotos y videos en la que se ve pasearse entre los aparatos para ejercitarse con una chaqueta estilo beisbolista, un leotardo negro con escote de infarto, medias y tacones fueron las prendas que eligió.

“Corriendo”, se lee como título del primer video con el que Mariah demostró que una diva puede mantener el glamour en cualquier situación. En otra imagen en la que aparece en una escaladora, la ex de Luis Miguel escribió: “Subiendo todas la montañas”. En esta última foto, la cantante aparece en una pose en la que deja claro cómo es que mantiene su curvilínea figura.

Aunque la cantante no especificó sí esta serie de fotos eran parte de una sexy sesión o simplemente quiso mostrar su look más original para ejercitarse, realmente no lo sabemos, pero lo cierto es que broma o no, sólo uno de los videos llevan más de un millón de reproducciones.

En esta visita al gym, Mariah no olvidó sus joyas, sin mencionar el maquillaje y peinado impecable, como si se tratara de una presentación más que una sesión de ejercicios. Aunque Mariah nos tiene acostumbrados a siempre salirse de los estándares establecidos, a través de su reality Mariah’s World hemos conocido más sobre su personalidad, como el hecho de disfrutar vestirse como diva simplemente para disfrutar de una tarde en casa.

