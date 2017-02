En ¡HOLA!, Lucero, la reina de la reinvención

Hermosa, talentosa y encantadora, así es Lucero, quien como la reina de la reinvención ha conquistado a América a través de su música y sus actuaciones. En la edición de esta semana de ¡HOLA!, disponible los sábados, la Novia de América nos abre su corazón en su más reveladora entrevista, además de que engalana nuestras páginas con un estiloso posado que la deja ver más regia que nunca.

“Siempre nos preguntan a Michel y a mí: ¿Se casan? y no lo tenemos planeado, no sé si nos quedaremos de novios eternos”, cuenta la cantante de su relación con el empresario mexicanos Michel Kuri. De este romance que llegó tras su divorcio y en el cual siempre se muestra feliz y enamorada, nos contó: “No buscaba el amor, pero llegó mi alma gemela de forma inexplicable”. No te pierdas la entrevista completa en ¡HOLA!.

También esta semana, Chantal Andere. Encuentros, sorpresas y muchas risas en su cumpleaños más divertido. El retorno de Isabel Pantoja, revelaciones sobre su nueva vida. Iris Mittenaere. Una joven francesa de 24 años, espectacular Miss Universo 2016. Christiane Magnani de Alemán. Una Miss Universo para la historia. Beyoncé. Nuevo embarazo... ¡y por partida doble! Dos hermanitos en camino para Blue Ivy.

Además, El año de la Infanta Sofía. En 2017 tendrá gran protagonismo al cumplir diez años de edad en abril y recibir su Primera Comunión en mayo. Angelina Jolie comienza a recuperar la sonrisa junto a sus hijos tras llegar a un acuerdo con Brad Pitt. La carrera hacia los Oscar, entre escotes y transparencias. Y la pareja del momento: Selena Gomez y The Weeknd, desde Florencia, con amor.