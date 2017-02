Se terminó: Kylie Minogue anuncia su ruptura con Joshua Sasse, ¿habrá tercera en discordia? La cantante australiana sorprendió a sus seguidores en Instagram con la noticia de que ella y el actor británico han decidido cancelar su compromiso

“Josh y yo hemos decidido tomar caminos separados”, fueron las palabras que Kylie Minogue eligió para anunciar que ella y su prometido Joshua Sasse han terminado. Aunque no dio detalles de la ruptura, el mensaje que compartió en su cuenta de Instagram deja ver su pesar ante esta decisión que, asegura, es por el bien de ambos: “Gracias por todo su amor y apoyo en este reciente capítulo de mi vida. Gracias ahora por su cariño y comprensión con la noticia (…), sólo queremos lo mejor el uno para el otro mientras encaramos nuevos horizontes”, escribió la intérprete de Can’t Get You Out of My Head en este texto que finalizó con la frase “El sol siempre sale”.

VER GALERÍA

Cuando parecía que todo en esta relación marchaba viento en popa, el sueño terminó, ¿la razón? Si bien ella ha querido ser muy discreta con el porqué de su decisión, ésta llama mucho la atención, más al recordar que hace apenas unas semanas ella contaba a la prensa sus planes de cambiar su apellido al de su marido una vez casada: “Kylie Sasse es un gran nombre”, decía.

Ante la abrupta decisión, el diario The Sun publicó información citando a una fuente cercana a la cantante quien dio detalles que bien podrían ventilar el verdadero motivo de la ruptura: “Tiene el corazón roto. Realmente creía que era el definitivo, pero ya no confía en él”. Según la publicación, la decisión fue resultado de un cumulo de discusiones y desencuentros previos a que la artista viajara a la Semana de la Moda en París, el mes pasado. El diario fue más allá al hacer eco de los rumores que los últimos días han relacionado al británico con su compañera de elenco en la serie No Tomorrow, Marta Milans, la española de 34 años quien dicen podría ser la tercera en discordia en esta historia.

VER GALERÍA

La cantante y el actor se conocieron en 2015 durante la filmación de la serie Galavant, después de meses de conocerse en septiembre de ese mismo año hicieron pública su relación luego de ser captados por un paparazzi. Aplicando aquel refrán que reza “si lo sabe Dios que lo sepa el mundo”, a partir de entonces la pareja no se intimidó a la hora de demostrar su amor en público y pronto, la relación entre Kylie, de 48 años y Joshua, de 29, se formalizó cuando él le propuso matrimonio, en febrero de 2016. El compromiso fue publicado en la página de bodas del Daily Telegraph: “ Se anuncia el compromiso entre Joshua, hijo del fallecido Dominic Sasse y Mary Heale, de Herefordshire, y Kylie, la hija mayor de Ronald y Carol Minogue, de Melburne, Australia”, se leía en el anuncio.

-¡Kylie Minogue se casa! ¿Quieres conocer todos los detalles de su inminente enlace?

-Kylie Minogue responde a los rumores de su supuesta gran boda griega

-¡Es oficial! Kylie Minogue confirma lo que su anillo de diamantes ya adelantaba

VER GALERÍA

Hace unos meses, Joshua ventilaba la posibilidad de que el enlace se realizaría en Italia, país que él conoce a la perfección desde el nacimiento de su hijo Sebastian, de dos años de edad, producto de su relación con la socialité italiana Francesca Cini. Este ruptura representa para Kylie un nuevo comienzo, luego de que en Joshua encontrara la estabilidad que tanto trabajo le costó construir tras su ruptura con el modelo español Andres Velenconso, con quien terminó en 2013 luego de cinco años de relación.