Lucero, de fiesta por los 12 años de su ‘princesa’: ‘Celebro tu existencia cada instante’ Para felicitar a su hija, la cantante compartió una foto de hace más de una década, cuando Lucerito era apenas una bebé

Hoy la cantante Lucero ha cedido total protagonismo en su cuenta de Instagram a su hija Lucerito por su cumpleaños número 12. Respetando como siempre la privacidad de la niña y aprovechando el Throwback Thursday, la intérprete de Electricidad abrió el baúl de los recuerdos y compartió una de las fotos más tiernas de su historia como mamá. Pero Lucero no se conformó con publicar esta entrañable imagen, pues acompañó la instantánea con un sentido mensaje dedicado a la adolescente.

“Y pensar que hace 12 años ya que llegaste a alegrarme la vida, mi Lucerito hermosa. Celebro tu existencia a cada instante, cada día me siento más orgullosa y feliz de ser mamá de la niña maravillosa que eres. Que Dios te bendiga todos los segundos, te amo, feliz cumpleaños mi hermosa princesa”, escribió la cantante al lado de la imagen en la que aparece la niña cuando apenas tenía unos meses de nacida.

En la medida de lo posible, Lucero ha protegido la intimidad de sus dos hijos, quienes a diferencia de ella y Mijares no están interesados en el medio del espectáculo. En septiembre del año pasado, José Manuel y Lucerito acapararon todas las miradas al acompañar a su papá en el concierto en Bellas Artes con el que celebró sus 30 años de carrera. En aquella ocasión, los chicos, de 15 y 12 años, accedieron a posar sonrientes para la prensa que se dio cita en esta fiesta de música, incluso, subieron al escenario con su papá para protagonizar el momento más emotivo del show.

Aprovechando el momento, Lucero, Mijares y sus hijos posaron para la foto del recuerdo, misma que más tarde publicó la cantante en Instagram en un comparativo, con otra imagen de hace algunos años. “Así de rápido pasa la vida. En un abrir y cerrar de ojos. Lo maravilloso es vivirla y disfrutar cada instante rodeado de amor y alegría”, escribió al lado del compuesto de imágenes.

Aunque siempre ha dejado claro que sus hijos quiere vivir una vida al margen del espectáculo -“Están en una vida muy de ellos, la verdad es que a ellos no les gusta ser parte del medio artístico y la verdad que yo respeto muchísimo su privacidad, su vida, porque ellos no quieren ser artistas, a ellos no les gusta y ellos prefieren su escuela, sus amigos”, comentó en noviembre pasado la cantante-, hace un par de semanas Lucerito se convirtió en protagonista involuntaria de una foto de su mamá. Se trata de una en la que aparece la cantante peinada de trenzas, muy al estilo de Chispita, Lucero confesó que la mente maestra detrás de su look era su hija: “Día de que mi peinadora sea Lucerito, mi niña preciosa. De trenzas como se peinaba Chispita”, escribió al lado de la foto que ha alcanzado casi 30 mil likes.