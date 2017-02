Mientras Drake cena con una actriz, JLo se desquita saliendo con... ¡su ex!

Apenas fue hace un poco más de un mes que Jennifer Lopez fue vista muy cariñosa con Drake con quien se dijo tenía una relación. Aun cuando esta nunca fue confirmada, habían estado compartiendo varios momentos en los últimos meses además de haber trabajado juntos. Sin embargo, no solo ya no los hemos visto juntos, sino que además, los dos han estado disfrutando su tiempo a solas como si estuvieran solteros.

Drake siempre se ha caracterizado por tener un “corazón de condominio” y fue visto hace poco disfrutando de la compañía de otra mujer en Amsterdam. El cantante canadiense salió a disfrutar de una cena en un restaurante japonés con la actriz Rosee Divine. Ambos estaban sentados muy juntos e intercambiaban varias sonrisas y largas horas de plática, ¿a todo esto, dónde está Jennifer López?

Aun cuando ninguno ha confirmado nada acerca de un rompimiento, pareciera que la relación se ha estado enfriando. Hace algunos días JLo subió una foto a su instagram, en donde se le ve usando un sexy vestido pegado a su cuerpo que hacía resaltar sus curvas, en la cual escribió “Cuando la fiesta ya terminó para ti pero tienes que esperar a tu gente porque siguen con la fiesta”, pero si Drake no estaba ahí, ¿con quién estaba la reina del Bronx?

Una semana después, la latina publicó un texto en su instagram que decía “si amas algo, ámalo por completo, mantenlo, dilo, pero más importante demuéstralo (…) si algo está ahí un día, puede que al siguiente no, así que no des nada por hecho”. ¿Habrá sido esta imagen una indirecta sobre su relación? El mismo día la intérprete de I ain’t your mama fue vista en El Floridita disfrutando de una fiesta de salsa con su mejor amiga, la actriz Leah Remini en una “noche de chicas” y mientras estaban afuera del lugar también estaba el ex de Jennifer López, Casper. La verdad ella no pareció haberle prestado mucha atención pues estuvo ocupada en su celular, ¿habrá estado hablando con Drake? La cantante llevaba un suéter beige y unos pantalones del mismo color, un outfit un poco serio para la ocasión, mientras que Leah llevaba un vestido escotado de leopardo.

