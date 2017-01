Selena Gomez confirmó su romance con The Weeknd, aunque quiso desaparecer la evidencia

Enamorada y retomando el vuelo, así se encuentra Selena Gomez luego de la sorpresa que diera hace algunos días, tras aparecer muy cariñosa con The Weeknd. Después de este episodio la pareja vuelve a ser noticia, ahora la cantante se encargó de confirmar su romance al publicar un video en su cuenta oficial de Instagram en donde se les observaba disfrutando de un paseo por Venecia. Lo que llamó la atención fue el emoticón de carita enamorada que acompañó a la publicación que minutos después fue borrada del perfil.

Parece ser que en este momento ambos hicieron una pausa en su agenda de actividades, para disfrutar un romántico paseo por Italia. La pareja ha sido vista por lugares como Galleria dell’Accademia, uno de los sitios turísticos más importantes de Florencia, pues ahí se encuentran obras de arte como el David de Miguel Ángel o Madonna del Mare. Después de todo, este par de estrellas no pudieron encontrar otro escenario para vivir esta etapa de su noviazgo, que las románticas calles italianas en donde todo el mundo ha sido testigo su cercanía.

Sin haberlo confirmado aún de palabra, cada vez más destapan su relación y eso es evidente cuando aparecen juntos por cualquier lugar. Antes de su viaje por Italia, ambos salieron de paseo con sus amigos y ahí el paparazzi los captó tomados de la mano. Indiferentes a los fotógrafos, abandonaron un bar de Hollywood alrededor de las tres de la mañana y concluyeron así uno más de sus paseos.

A Selena Gomez parece tenerla sin cuidado todo tipo de críticas. Hace unos días se supo que Bella Hadid, ex de The Weeknd, dejó de seguirla en las redes sociales. Por supuesto, Justin Bieber tampoco pudo guardar silencio, y ante la pregunta de un reportero que quiso conocer la opinión del ídolo pop sobre la música de su colega, hoy novio de su ex, Bieber sólo se limitó a decir: “Esa m*** es rara”. Según publicó E! News, el interés de Abel (nombre real de The Weeknd) por Selena inició hace ya varios meses, pero ellos comenzaron a tener comunicación durante la Navidad de 2016.

