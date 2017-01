La inesperada reacción de Justin Bieber al opinar sobre el nuevo galán de Selena Gomez

Justin Bieber por fin tuvo algo que decir sobre su rival de amores. Recientemente su ex, Selena Gomez, fue captada por los paparazzi muy cariñosa con el cantante The Weeknd. Todo indica que el ídolo pop no fue indiferente ante esta sorpresa y hace unos días se atrevió a opinar al respecto de una forma muy particular.

La publicación TMZ dio a conocer un video en donde se observa a Bieber al salir del restaurante Delilah, ubicado en West Hollywood, mientras un reportero lo perseguía para conseguir algún tipo de declaración y, por supuesto, no perdió la oportunidad para preguntarle si él escuchaba la música de su colega. A punto de subir a su automóvil, el ídolo pop no se aguantó las ganas de opinar y, tajante, dio su respuesta: “Esa m*** es rara”.

Se ha comentado que ni Bieber ni Bella Hadid, ex de The Weeknd, están contentos con este acercamiento. La modelo incluso dejó de seguir a Selena en Instagram y ese cambio notorio sí que causó revuelo. Pese a toda esta circunstancia, se ha dicho que entre la ex de Justin y las hermanas Hadid no existe ningún tipo de relación amistosa, ni ahora y mucho menos antes de que saliera a la luz la noticia de este romance.

Según dio a conocer E! News, The Weeknd había puesto sus ojos sobre Selena hace mucho tiempo, aunque comenzaron a comunicarse antes de las fiestas de diciembre del 2016. En esta misma publicación se dice que ellos se están conociendo y que ambos piensan que son personas divertidas.

Por ahora, Selena se ha dejado ver muy entusiasmada con este nuevo capítulo en su vida. Recordemos que hace apenas unos días fue vista caminando por la calle mostrando el display de su teléfono celular, en donde se observa que la cantante escuchaba el disco de ‘Starboy’, el más reciente disco de Abel, verdadero nombre de The Weeknd.

