¡Como Chispita! La hija de Lucero regaló este viaje al recuerdo a la cantante

La nostalgia llenó de felicidad el corazón de Lucero al posar con el peinado de trenzas que la caracterizó cuando era niña. Muy emocionada, presumió su repentino cambio de look y le dio crédito a la maravillosa stylist que se encargó de hacerla lucir bellísima: su hija. “Día de que mi peinadora sea Lucerito, mi niña preciosa. De trenzas, como se peinaba Chispita... #lomejoresgratis”, dijo la actriz, quien en la década de los 80 protagonizó la telenovela Chispita, con la que logró en aquél momento que miles de niñas imitaran su estilo.

Lucerito, quien hasta el momento no ha manifestado ningún interés por los reflectores, es una niña que también cuida mucho su imagen. En una conferencia de prensa ofrecida hace algunos años en México, la también cantante revivió un episodio en el que su hija le pidió ayuda para lucir linda. “Un día me dio mucha ternura la nena, porque íbamos a salir a algún lado y me dijo, ‘¿mami, me peinas?’ y le dije no, así te ves bien con tus chinos, y ella respondió: ‘no, péiname porque si me sacan una foto voy a salir despeinada.”

VER GALERÍA



Lo cierto es que aunque a Lucerito le guste lucir bien en todo momento, ni ella ni su hermano Manuel están acostumbrados a aparecer en los medios. Ambos se mantienen al margen y cuidan mucho su privacidad, la misma Lucero confesó en una entrevista concedida a Univision, que ha aprendido las mejores lecciones a partir de esto. “Ellos son muy celosos de su privacidad, y yo los respeto muchísimo, porque es parte de ellos. Ellos nos han enseñado a nosotros sus papás a respetar mucho que no son artistas, personas públicas y no tienen una vida más ventilada. Diario les aprendo y les respeto que no quieren ser famosos y nada que tenga que ver con el mundo artístico…”.

VER GALERÍA



Lucero y sus hijos, los invitados más especiales de Mijares en Bellas Artes



¡Enamoradísima! Lucero de romántica escapada con su novio

Por ahora, Lucero se mantiene enfocada también en sus proyectos profesionales y muy enamorada. Recientemente reveló en redes sociales lo bien que la pasa con su actual pareja Michel Kuri, con quien ama viajar en todo momento. Ambos tuvieron una escapada por la playa, en donde disfrutaron de su romance a bordo de un yate en alta mar. Entre otras cosas, se encuentra celebrando su primer millón de seguidores en redes sociales, en donde ha consolidado un espacio para comunicarse de la mejor manera con todos sus fans.

VER GALERÍA