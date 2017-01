¡Pareja sorpresa! Selena Gomez y The Weeknd, ¿más que amigos? Los cantante fueron captados en las calles de Santa Mónica muy cariñosos, incluso se les vio besándose en la boca

Coronándose como la pareja más sorpresiva de este recién iniciado 2017, Selena Gomez y The Weeknd se dejan ver muy cariñosos y sonrientes en unas imágenes que bien podrían indicar que fueron flechados por Cupido. Y es que las fotos no dejan nada a la imaginación pues que mayor prueba que un romántico beso en la boca para confirmar que entre Selena y Abel Tesfaye (nombre real del cantante) hay algo más que una amistad.



Por ninguna parte los cantantes daban indicios de esta nueva historia de amor, de hecho hace un par de meses el canadiense atravesaba por su ruptura con modelo Bella Hadid. Sin embargo el sitio TMZ publicó unas imágenes de ambos saliendo de un lugar en Santa Mónica donde su conexión y cariño saltan a la vista.

Las fotos que ya han sido retomadas por varios clubes de fans de Selena dejan al descubierto lo evidente, el 2017 llegó con mucho amor para estos cantantes. Ahora sólo falta conocer la reacción de Gigi Hadid quien es muy amiga de Selena Gomez y hermana de Bella, ex de The Weeknd, sobre todo porque en los últimos meses la prensa y fans de la expareja insistían en una reconciliación entre el cantante y la modelo.

En noviembre pasado, cuando se dio a conocer la noticia de la ruptura entre Abel y Bella, los agentes de la modelo anunciaron que pese a que ya no estaban juntos como pareja, los exs llevaban una relación cordial, incluso todos vimos su reencuentro sobre la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show del año pasado, mismo evento en el que en 2015 coincidieron sobre el escenario Selena y The Weeknd.

Lo cierto es que según las imágenes, The Weeknd ya cerró ese capítulo en su vida y ahora está dispuesto a comenzar una nueva historia al lado de Selena con quien no teme mostrarse cariñoso en público. También resultaría interesante conocer la opinión de Justin Bieber, ex de Selena y con quien se dijo que en los últimos meses habían hecho las paces y su relación de amigos podría terminar en una reconciliación, situación que obviamente no sucederá.