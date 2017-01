​¿Adivinen quién salió en defensa de Mariah Carey? Tommy Mottola y la carta dedicada a su ex Ante las críticas que ha generado la actuación de la cantante en Time Square, su exesposo publicó un texto en el que hace un análisis de las últimas decisiones que ha tomado el equipo de la neoyorkina

En la carrera y vida de Mariah Carey hay un nombre que forma parte importante de sus inicios y que sorprendentemente vuelve a ser vinculado con ella luego de su no tan afortunada presentación de Año Nuevo en Nueva York: Tommy Mottola. Después de más de dos décadas separados, el productor musical salió en defensa de su exesposa ante la ola de críticas que generó la atropellada presentación.



A través de un texto publicado por Page Six, el actual esposo de Thalía señaló que el talento de Mariah no está en entredicho, más bien señaló que la cantante está siendo mal aconsejada por lo que recomendó que se rodee de “personas más experimentadas y profesionales”, se lee en la carta.

Dejando claro que lo que le sucedió a su ex, pudo haberle pasado a cualquiera, Tommy resaltó primero el talento de la intérprete de Without You: “Mariah Carey es posiblemente la voz más grande del pop de las últimas décadas. Ha tenido más hits que cualquier artista pop en la historia. Es un ícono globlal y un tesoro con un increíble talento, no sólo como cantante, sino como una gran compositora. ¡Lo que sucedió en Nochevieja le podría haber sucedido a cualquier persona! Su personal técnico tuvo que haber prestado más atención a todo para que no hubiera ninguna posibilidad de que eso sucediera”.

Pero Tommy no sólo se refirió a esa actuación, quien fuera manager de Mariah en 1990 y quien la lanzó a la fama con su primer álbum Vision of Love, también habló de las desiciones que en los últimos meses ha tomado Carey respecto a su carrera, como el estreno de Mariah’s World: “Mi único consejo es que debería contratar personas más experimentadas y profesionales que la rodeen y que la ayuden en su carrera. Nunca la hubiera animado o la hubiera guiado a hacer algo como un reality show. No lo entiendo”, se lee en el texto.

Sobre el programa de Mariah, Tommy Mottola aseguró: “Eso no la ayuda en nada. Ni para su integridad ni para su credibilidad, o su enorme talento. Ella debe dar un paso atrás, pensar cuidadosamente y pensar bien qué quiere hacer ahora. Eso es lo que hace mejor. Sin duda, ninguno de esos problemas hubiesen existido en sus primeros días en Sony durante los primeros diez años de carrera, cuando se convirtió de una superestrella global”.

Por último, quien fuera su esposo de 1993 a 1998, pidió al público dejar tranquila a su ex, pues ese error aún tiene solución: “Le pudo pasar a cualquiera y eso ha pasado, así que todos debería dejarla y esperar a que encuentre a los profesionales correctos para que la guíen. No se trata de la caída, sino de su recuperación”, finalizó el productor.