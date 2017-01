Janet Jackson hizo realidad su sueño de convertirse en mamá a los 50 años

El sueño de convertirse en madre se hizo realidad para Janet Jackson a los 50 años de edad. La cantante y su esposo celebraron la llegada del 2017 con el nacimiento de su esperado bebé el 3 de enero, al cual también ya le pusieron nombre. A través de un comunicado de prensa, la feliz pareja hizo el anuncio oficial de este gran momento. “Janet Jackson y su esposo Wissam Al Mana están encantados de dar la bienvenida al mundo a su nuevo hijo Eissa Al Mana. Janet tuvo un parto saludable sin estrés y actualmente descansa cómodamente”, se puede leer en este anuncio.

Los rumores de la llegada del primer hijo de Janet surgieron en mayo de 2016. La estrella se encontraba en medio de su gira de conciertos denominada Unbreakable, cuando tuvo que suspender fechas por esta situación. Meses después de parar sus actividades, la cantante fue vista por las calles de Londres mostrando su estado, sin dejar lugar a dudas de que estaba embarazada.

En octubre de 2016, Janet mostró su pancita de embarazada en exclusiva para la revista People. En esta publicación dio detalles de la experiencia y además posó, con un atuendo blanco, para una fotografía en donde hizo oficial la próxima llegada de su primogénito. “Damos gracias a Dios por nuestra bendición”, dijo la intérprete de temas como That's the Way Love Goes, en aquella entrevista que fue comentada por sus fanáticos, sobre todo en las redes sociales.

La relación amorosa entre Janet y el empresario originario de Catar se consolidó en el año 2012. Aunque el compromiso ocurrió prácticamente en secreto, ambos confirmaron un año después que se habían convertido en marido y mujer. “Nos casamos en una tranquila, privada y bonita ceremonia. Nuestros regalos de boda del uno al otro fueron contribuciones a nuestras respectivas organizaciones de caridad infantiles”, dijo la intérprete hace un tiempo a Entertaiment Tonight.

Se sabe que Wissam Al Mana es un hombre que posee una fortuna aproximada de 1 billón de dólares (más de 21 billones de pesos). Entre otras cosas, es director ejecutivo y copropietario de Al Mana, negocio familiar que cuenta con 55 empresas dedicadas a negocios como las inversiones, bienes raíces o medios de comunicación.