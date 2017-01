¡Lo gritan a los cuatro vientos! Dulce María y Paco Álvarez estrenan romance A través de sus cuentas de Instagram, la cantante y el productor musical hicieron oficial su noviazgo

Año nuevo, ¿amor nuevo? Pues sí, este es el caso de Dulce Maríahttp://mx.hola.com/tags/dulce-.... Siempre hermética con las cuestiones del corazón, la cantante sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar que en el 2016 fue “víctima” de Cupido, quien la flechó con el director de cine Paco Álvarez. Con una foto al lado del también productor musical, la ex RBD escribió: “Sin duda de todas las cosas bonitas que me pasaron en el 2016, la mejor fue conocerte”.





En la imagen, aparecen la cantante y el director fundido en un abrazo con el mar de fondo. Para esta instantánea, Dulce María no necesitó más que su felicidad para lucir radiante de cara lavada. El anuncio de la cantante generó en horas más de 90 mil likes y un sinfín de comentarios de sus fans quienes no pueden estar más contentos con el anuncio.

Por su parte, Paco Álvarez también utilizó en su cuenta de Instagram para dar a conocer que la dueña de su corazón es la cantante: “El amor llega siempre inesperado. Siempre como un torbellino primero, para después andar despacio. El amor llega gritando, para después en silencio quedarse en nuestras manos y escribir nuestra historia. La historia de los días siguientes al día en que nos enamoramos”.

El productor compartió una imagen, en blanco y negro, en la que aparece dándole un beso en la frente a la cantante. Aunque no revelaron cuándo fue el flechazo, todo parece indicar que luego de unos meses han querido compartir con el mundo su felicidad. La cantante y el productor se conocieron hace ocho meses durante la filmación del video de Dulce María No sé llorar, después de su primer encuentro volvieron a trabajar juntos en el clip de Vámonos, tema en el que la ex RBD comparte micrófono con Joey Montana.