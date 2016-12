JLo y Drake, ¿la foto de la confirmación de un romance?

Jennifer Lopez y Drake no han dudado en mostrar el gran cariño que se tienen. Tras los rumores de un posible romance, ambos revelaron en sus redes sociales, durante las primeras horas del miércoles, una imagen en donde aparecen abrazados. El rapero canadiense mira discretamente a la cámara, mientras que JLo permanece con los ojos cerrados sobre los brazos del cantante, que también ha estado relacionado sentimentalmente con mujeres como Rihanna.

Se ha comentado que desde principios de diciembre ambos permanecen más unidos que nunca. En días anteriores la ‘Diva del Bronx’ hizo que el rumor sobre su romance con Drake cobrara fuerza, cuando publicó la primera selfie junto al rapero en sus redes sociales. “¡Miren quién llegó hasta mi show esta noche para decir hola! @champagnepapi #lovehim #jlovegas #ALLIHAVE", dijo la cantante de 47 años, quien fue visitada por ‘Drizzy’ en dos ocasiones en Las Vegas.



Según ha informado el Daily Mail, el acercamiento que se ha dado entre JLo y el intéprete de Hotline Bling, ha provocado la molestia de Rihanna, quien tras enterarse de este supuesto romance decidió dar unfollow a Jennifer en Instagram. Con esta reacción, para muchos quedó confirmada la relación. Recordemos que ellas guardaban una cercana amistad, e incluso la barbadense regaló unas botas diseñadas por ella, en colaboración con Manolo Blahnik, las cuales fueron usadas por Jenni en la grabación del videoclip de su tema Ain't Your Mama.

JLo permanece en este momento soltera, enfocada en su residencia de conciertos All I Have y dedicando tiempo a sus hijos. En 2016 hizo cambios importantes en su vida, como concluir la relación amorosa que mantuvo con el bailarín Casper Smart y un amistoso reencuentro con su ex esposo Marc Anthony, quien produce su nuevo disco en español. A la par de todo esto se asegura que la cantante cerrará 2016 nuevamente enamorada, por ahora, solo queda decir que una imagen dice más que mil palabras.

