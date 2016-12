¡Enamoradísima! Lucero de romántica escapada con su novio

La vida sentimental entre Lucero y su pareja Michel Kuri transcurre como en una eterna luna de miel. La cantante dio muestra de lo enamorada que está, al compartir en sus redes sociales una fotografía en donde aparece junto al empresario, a bordo de un yate, ambos sonrientes y disfrutando de ese romántico paseo en alta mar. Sin más palabras, la también actriz acompañó la imagen de un pequeño corazón, para así dar testimonio de la felicidad que vive en este momento.

Para Lucero, la relación amorosa que vive es de lo mejor. Recientemente declaró en entrevista para el programa televisivo El Gordo y La Flaca, su postura acerca del matrimonio, y hasta reveló si volvería a casarse. “Oficialmente somos novios, somos felices así, no vivimos juntos… Nunca he de decir nunca, porque al final la vida da muchas vueltas y nunca puedes negarte a algo, pero hoy no necesitamos de eso (casarse) y estamos muy felices así, como novios eternos, que nada sea por obligación y por compromiso sino por gusto, por amor y pasarla bien.”, señaló la también presentadora de televisión.

La relación sentimental entre Lucero y Michel Kuri comenzó en 2011, año en que también se hizo oficial el rompimiento de la cantante con Manuel Mijares, con quien se casó en 1997. Los rumores del nuevo romance surgieron cuando la pareja fue vista de paseo por Acapulco. En 2012, al ser cuestionada sobre este nuevo amor en una entrevista que también concedió al programa televisivo El Gordo y La Flaca, su respuesta fue tajante: "no podría yo rechazar el amor o enamorarme, y sí, sí estoy muy feliz”.

Michel Kuri, quien es sobrino del millonario Carlos Slim, comparte en sus redes sociales muchos de los instantes que vive con Lucero. También enamorado, hace partícipe a la estrella de televisión de íntimos momentos familiares y hasta disfrutan al máximo una de sus mayores pasiones como novios, viajar por todo el mundo.

