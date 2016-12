George Michael muere a los 53 años

El cantante George Michael falleció hoy por la tarde, mientras se encontraba en su casa de Oxfordshire, Reino Unido. Y aunque aún se desconocen las circunstancias de su deceso, su publicista afirmó que "murió pacíficamente", a los 53 años.

"Con enorme tristeza podemos confirmar que nuestro querido hijo, hermano y amigo, George, ha fallecido pacíficamente en su hogar durante el periodo navideño. La familia pide que su privacidad sea respetada en estos momentos difíciles. No habrá futuros comentarios en esta etapa", confirmó su representante.







George nació bajo el nombre Georgios Kyriacos Panayiotou y nació en East Finchley, Londres. y saltó a la fama como miembro de Wham!, dúo reconocido en los ochentas por canciones como Last Christmas y Wake Me Up Before You. El británico después se lanzó como solista, vendiendo más de 100 millones de discos durante toda su carrera, la cual duró 4 décadas.

El cantante, quien superó la batalla contra las drogas y el alcohol en su juventud, sufrió neumonía en el 2011, enfermedad por la cual le fue realizada una traqueotomía, además de recibir un tratamiento en Viena. "Casi me mató. En un nivel subconciente, fue muy aterrador y probablemente nunca me sentiré a salvo en la vida otra vez", reveló a DailyMail.



Elton John ha sido uno de los primeros famosos en declarar sobre la partida del cantante, publicando una foto en Instagram en donde aparecen ambos sonriendo. "Estoy en profundo shock. He perdido a un amado amigo. El alma más amable, más generosa y un artista brillante. Mi corazón va a toda su familia y a todos sus fans", expresó.



