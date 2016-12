Mariah Carey y su divertida manera de cocinar a ritmo de villancicos La cantante y su hijo Moroccan realizaron un divertido performance que incluyó un baile muy navideño

¿Quién dijo que una diva no cocina? Conservando el porte y la sensualidad que maneja sobre el escenario, Mariah Carey sorprendió al mostrar su lado más hogareño al lado de sus hijos Monroe y Moroccan, con quienes cocinó algunos platillos para esta Navidad. Atavida en una sexy bata de seda roja, la cantante demostró que su papel de mamá no le impide ser sexy.

A ritmo de su éxito All I Want For Christmas Is You, la cantante mostró sus mejores pasos de baile en medio de su espectacular cocina, que se impregnó del espíritu navideño, Mariah demostró porque es la “reina” a la hora de interpretar temas de esta época.

En el clip también se ve a Moroccan muy contento marcando el ritmo en esta pieza. “¡Feliz Navidad a todos! Estoy haciendo mi salsa favorita y espero que estén disfrutando de la alegría de la época”, escribió la cantante como título del video.

El hecho de que Mariah haya elegido presumir su look en pijama no resto ni un gramo de glamour pues se mostró perfectamente maquillada y peinada para este recital improvisado. La cantante se encuentra en Aspen Colorado, destino que eligió para celebrar las fiestas. Siempre enamorada de la vida, Mariah disfrutará esta Navidad en compañía de sus hijos y de su novio, el bailarín Bryan Tanaka.

Con el mayor lujos siempre a sus pies, la cantante disfrutará de esta fechas en un exclusiva mansión en colorado valuada en 24 millones de dólares que cuenta con 10 habitaciones. La cantante invitada por el portal Airbnb, por lo que su estancia es un obsequio.