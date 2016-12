¿Melena rosada? Shakira y su juego del despiste gracias a una peluca

Shakira es una mujer multifacética, adicta a la moda y por qué no, a los cambios de look. Esta vez la cantante reveló una imagen en donde no queda nada de su rubia melena. La colombiana apareció con el cabello color rosa, sonriente y utilizando una liga color negro en la cabeza. A través de su cuenta de Instagram, la cantautora sorprendió con esta transformación que bien podría convertirse en una de las favoritas de todos sus seguidores. “Con Bea Matallana, en mi camerino antes de sacar a pasear a Pig Floyd”.

Lo cierto es que este look fue el que ‘Shaki’ utilizó durante la grabación del videoclip del tema Chantaje, en donde comparte créditos con su compatriota Maluma. En los primeros minutos del clip aparece con la cabellera color rosa, caminando por los pasillos de un súper mercado, paseando a un pequeño cerdito. Luego dio la sorpresa a todos: sólo se trataba de una peluca, pero este truco sí que fascinó a varios de sus fanáticos.

VER GALERÍA



La razón por la que a Shakira también le gusta Gianluca Vacchi

Así baila Sasha, hijo de Shakira, el nuevo tema de su madre, 'Chantaje'

Para este momento, Shakira está concentrada en su trabajo musical, pero no descuida para nada la disciplina de sus rutinas de gimnasio y las dietas. Luego de sus dos embarazos, la cantante ha tenido un gran reto para recuperar esa figura que durante varios años la ha caracterizado. Recientemente apareció durante la grabación de un comercial de televisión, luciendo un ceñido vestido negro y su envidiable cinturita.

A la par de todas sus actividades, Shakira dedica tiempo al cuidado de sus hijos, Sasha y Milan Piqué, compartiendo esta aventura junto a su amado Gerard. La colombiana ha señalado en varias ocasiones que la educación y el amor son los pilares y principios esenciales, en el tipo de educación que brinda a sus pequeñitos.

VER GALERÍA