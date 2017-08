El vestido más famoso de la Duquesa de Cambridge ahora puede ser tuyo Diseñado por Preen en rojo vibrante, tiene su versión asequible

El interés que despiertan las primeras damas y royals en sus apariciones públicas tiene un ingrediente de pasión por la moda pero también de interés por los mensajes que envían. Sus atuendos son hoy una herramienta casi diplomática, y especialmente en los viajes oficiales, el color que visten, la marca que llevan y la prenda escogida guardan una gran simbología. Experta en todo ello es la Duquesa de Cambridge y hoy es el día en el que todas podemos emular su estilo por mucho menos.

Todos sus estilismos son analizados al milímetro (y también copiados, tanto que lo que viste tiene un efecto directo en las ventas de ropa y accesorios conocido como “el efecto Kate”) y por eso hoy vuelve a ser noticia aquel vestido rojo con el que deslumbró en el viaje de los Duques de Cambridge el pasado 2016 a Canadá. Diseñado por Preen by Thornton Bregazzi, tenía un nombre propio (“Finella”), corte de inspiración años 50, largura midi y un precio de 1.270 euros. Fue considerado "el mejor look de Kate Middleton hasta la fecha": tanto, que ocho semanas después de llevarlo, ella misma volvió a los almacenes Fenwicks para comprarlo de nuevo, en color negro. El éxito en la elección es evidente y no solamente por lograr un estilo impecable sino también por haber elegido el rojo como color y por decorarlo con un broche de diamantes en forma de hoja de arce, dos símbolos del país.

Hoy es el día en que aquel vestido convertido en icono está más cerca de todas. La marca británica ha tenido que reponer en varias ocasiones el modelo en cuestión (convirtiéndose en un referente) y ahora ha lanzado una versión asequible del vestido, en el mismo rojo y con la misma silueta. Pero por 90 euros.

El nuevo "Finella" se puede encontrar en la línea Studio by Preen de la marca y podría ser ese infalible de estilo de las invitadas en la nueva temporada.