La reina Letizia y su 'look' estilo Rania de Jordania: Encuentra las diferencias (y viste como ellas) En esta ocasión, la Reina de España encuentra su inspiración en otra 'royal', la reina Rania de Jordania

Hemos visto cómo la reina Letizia encontraba su inspiración en ‘looks’ que conquistaban a las ‘celebs’ (¿ya se te ha olvidado su vestido de rayas de Miu Miu, todo un ‘hit’ entre las estrellas del espectáculo?); sin embargo, también hemos visto en alguna ocasión que uno de sus referentes de estilo es la reina Rania de Jordania, en la que se ha inspirado en alguna ocasión para copiar dar forma a sus ‘outfit’.



Y para ejemplo, sólo hay que echar la mirada a la visita que realizó ayer mismo (lunes, 13 de febrero) durante un acto en la Fundación Telefónica. Allí, doña Letizia lució prácticamente igual que la reina Rania, en una de las actividades en las que participó en su visita a Madrid en 2015.



Similitudes y alguna diferencia

Sin duda, la combinación es más que similar: camisa con estampado lineal formando cuadros y lazada en el cuello (o tira formando un lazo en el caso de la monarca jordana) y falda 'lápiz' de cuero, más zapatos cerrados en tono oscuro. Eso sí, también hay diferencias. Por ejemplo, doña Letizia opta por un bolso en tono negro, mientras que la reina Rania se decanta por un rosa pastel, así como por añadir un cinturón para enmarcar más la figura.



¿Quién firma sus ‘looks’?

Por un lado, doña Letizia opta por prendas de Roberto Verino, que combina con bolso de Hugo Boss, y calzado de Carolina Herrera. En su caso, Rania de Jordania se decanta por blusa de Derek Lam y falda de cuero, de Burberry.



