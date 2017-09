Camilla Rowe, la modelo que ha conquistado a Harry Styles, revive su paso por el desfile de Victoria's Secret La francesa desfiló para la firma estadounidense en su desfile anual de 2016 y, ahora, vuelve a desfilar en lencería para Etam

Aunque todavía siguen sin querer pronunciarse sobre su relación, una fotografía tomada por una fan y colgada en twitter en la que se ve a la modelo Camille Rowe y el ex componente de One Direction Harry Styles juntos saliendo de un restaurante en California ha avivado de nuevo la noticia sobre su noviazgo, que muchos medios de comunicación re-confirman con estas novedad. No obstante, a pesar de estas noticias sobre su vida personal, la supermodelo francesa que ha conquistado (como amigos o como algo más) a la estrella de la canción sigue volcada en sus proyectos profesionales. El último, curiosamente, ha hecho que reviva el emocionante momento que vivió el pasado año durante el Victoria’s Secret Fashion Show.



Esta vez, la firma Etam confió en Camille para que formara parte del casting de modelos de su espectacular desfile, en el que sus diseños de lencería se muestran sobre una pasarela en la que se vivió en directo la actuación del grupo NTM. De hecho, fue considerada como una de las estrellas del show, junto con su compatriota la modelo Constance Jablonski, actual imagen de la marca. Lucieron dos looks y, en ambas ocasiones, salieron juntas a la pasarela.



Un front row muy español

Si estas dos francesas dominaron la pasarela de esta firma gala, el front row fue conquistado por rostros españoles. Paula Echevarría, Hiba Abouk, Mónica Cruz… y Nieves Álvarez fueron las encargadas de poner el acento nacional a esta presentación. En cuanto a la modelo española, esta volvió apostar por un llamativo escote, aunque no logró superar el impacto que generó el sensual diseño de Stéphane Rolland que llevó durante los desfiles de Milán.



