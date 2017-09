Los trucos de Irina Shayk para subirse de nuevo a una pasarela a los 6 meses de ser madre La modelo rusa, pareja del actor Bradley Cooper, participa en el desfile de Philipp Plein, donde lució su recuperada figura. Junto a ella, compatieron 'show' algunos de principales los 'ángeles' de Victoria's Secret, como Adriana Lima o Elsa Hosk

Su último desfile antes de dar a luz fue el Victoria’s Secret Fashion Show 2016, donde ya caminó por la pasarela luciendo tripita de embarazada. Ahora, Irina Shayk, pareja del actor Bradley Cooper, vuelve a desfilar (en el pase de Philipp Plein primavera-verano 2018) y lo hace tan solo 6 meses después del nacimiento de su hija, Lea de Seine.



Eso sí, y como hiciera cuando se subió a la famosa pasarela de lencería, ha recurrido a trucos de estilista que disimulaban su cuerpo, a excepción de sus espectaculares piernas que dejaba al desnudo en los dos looks que presentó. Por un lado, lució una camiseta a modo de minivestido sobre la que se presentaba un gran estampado que disimulaba la zona del vientre, técnica visual de distracción, pero que le estilizaba al máximo; y, por otro, optó por un largo vestido que presentaba un fruncido en corte imperio, lo que realzaba su pecho y liberaba de cualquier línea entallada la zona de las caderas y la cintura.



Independientemente, cualquier truco lo que conseguía es que Irina estuviera espectacular. Algo que no nos sorprende demasiado, pues la modelo nos ha dejado verla durante este verano en bikini durante sus vacaciones. Es más, también podemos verla protagonizar la campaña de lencería de una conocida firma durante la presente temporada, aunque, en esta ocasión, no se ha querido desfilar si las imágenes se tomaron antes o después de su embarazo.



¿Quiénes desfilaron junto a Irina?

En el desfile, en el que predominó una estética bondage y una puesta en escena espectacular con un fondo de andamios con bailarines subidos, Irina también revivió su participación en el VSFS 2016 al compartir pasarela con algunos de los principales ángeles de la firma, como Elsa Hosk, Stella Maxwell o Adriana Lima. Esta última, junto con a ella, acompañaron al diseñador el saludo final que sirvió de ‘broche de oro’ para la presentación.