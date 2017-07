Donald Trump bloquea a Chrissy Teigen en Twitter y esta ha sido la reacción de la modelo Tras varios años de tensión virtual, el Presidente de Estados Unidos decide silenciar a la modelo. ¿Cómo se ha tomado la esposa de John Legend esta decisión?

Casada con el cantante y compositor John Legend, con quien tiene una hija, Luna, la modelo y presentadora de televisión Chrissy Teigen nunca ha ocultado su animadversión hacia Donald Trump, incluso antes de que este llegara a ser elegido Presidente de Estados Unidos. De hecho, no ha dudado a través de su cuenta de Twitter de manifestar cualquier crítica ante los actos del político. Una ballata vritual que podría haber llegado a su fin tras la tajante medida tomada por este. ¿Qué ha hecho?, ¿cómo ha reaccionado ella?



Una situación que le produce risa

Dispuesto a no escuchar más críticas en contra de sus decisiones y comentarios, Donald Trump ha decidido bloquear a Chrissy Teigen en Twitter. Una medida que la modelo no ha dudado en compartir en su perfil virtual, riéndose ante la situación. Para hacerlo público, ha publicado un pantallazo del bloqueo y ha añadido el siguiente comentario: “Tras nueve años odiando a Donald J. Trump, decirle ‘LOL [acrónimo inglés que significa reírse en voz alta] no le caes bien a nadie’ ha sido la gota que ha colmado el vaso”.



Todo apunta a que Chrissy Teigen no cesará en su derecho de expresarse libremente (en su cuenta de Twitter podrás ver el despliegue de diversas opiniones que ha vertido contra el Presidente). Aunque, eso sí, esta cruzada contra Trump no supondrá un contratiempo para que siga disfrutando de momentos entrañables junto a su hija o de imágenes llenas de amor y ternura junto a su marido (como la que acompaña a esta noticia).