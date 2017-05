Kylie Jenner y su (arriesgada) iniciativa para hacerse más popular que sus hermanas Kendall y Kim Todavía se sigue hablando de su fotografía (saltándose las normas establecidas por Anna Wintour), uno de los 'momentazos' más comentados de la fiesta del Metropolitan Museum of Art de Nueva York

La Gala MET (que este año ha inaugurado la exposición del Costume Institute ‘Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between’) siempre nos deja ‘momentazos’ y no solo por su concurrida alfombra roja llena de ‘celebs’ e impresionante/excéntricos ‘looks’, como los del pasado lunes. De hecho, uno de los instantes inolvidables de 2017 será cómo Kylie Jenner ha sabido marcarse un ‘golazo’ de popularidad, frente a sus hermanas Kendall y Kim Kardashian, también presentes en la velada. ¿Cómo lo ha conseguido? Nada más y nada menos que haciéndose un ‘selfie’ que se ha convertido en viral. Pero no un ‘selfie’ cualquiera, sino uno súper arriesgado, pues iba en contra de la norma ‘anti-selfie’ impuesta por Anna Wintour, una de las organizadoras del acto. ¡Hay que tener valor!



La instantánea en cuestión fue tomada en un lavabo del museo. En ella, se puede ver a Kylie acompañada de sus amigos. Unos cómplices entre los que se encontraban sus hermanas Kendall y Kim, la modelo Lily Aldridge o Paris Jackson, entre otros. ¿Le saldrá cara la jugada de desafiar a la todopoderosa Wintour?

Cambio de roles

Sin embargo, aún hay más sobre la presencia de Kylie en el MET. Como en un juego de cambio de roles, Kim Kardashian nos sorprendió con un ‘look’ sin trasparencias, algo habitual en ella y más en este tipo de actos, para dejar que fueran sus hermanas las que sí lucieran cuerpo con diseños transparentes. ¿Relevo generacional?, ¿nuevos aires para la familia Kardashian/Jenner?



