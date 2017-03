Lucky Blue Smith y Stormi Bree, dos futuros papás que se van de ‘fiesta sostenible’ La pareja acudió a la presentación de los nuevos diseños de una de las líneas de H&M, firma para la que recientemente el modelo actuó junto al grupo musical que forma con sus hermanas, The Atomic

Emocionados están ante su nueva aventura como papás. El modelo y batería del grupo 'The Atomic' Lucky Blue Smith (18) y su novia, la ex ‘Miss Teen Usa’ Stormi Bree Henley (26) cuentan los días para la llegada de su bebé. Sin embargo, eso no supone un contratiempo para que cumplan con sus compromisos profesionales. Ayer en el recinto para eventos SmogShoppe de Los Ángeles, ambos se fueron de fiesta para conocer la nueva colección de H&M Conscious Exclusive, creada mediante tejidos sostenibles y que podrá adquirirse a partir del 20 de abril (en esta ocasión, la imagen de la campaña es la modelo rusa Natalia Vodianova, también presente en el evento).



‘Baby bump’ de Stormi

A pesar de que Stormi se decantó por llevar un vestido de llamativo estampado floral, para nada pudo disimular su ya abultada ‘tripita’. ¿No te parece ideal su ‘look’? Por su parte, Lucky optó por la elegancia de un ‘total look’ en negro. Y obvio que no podía faltar éste a la fiesta, pues es uno de los modelos más vinculados a la firma. De hecho, en noviembre de 2016, protagonizó una campaña para la marca junto a sus hermanas Daisy Clementine, Pyper America y Starlie Cheyenne, con quienes forma el grupo musical The Atomics. Precisamente, esta banda, en la que el modelo cumple las funciones de batería, actuó hace unos días en uno de los locales de H&M para promocionar el lanzamiento de su colección con motivo de la inminente celebración del Festival de Coachella.



