¿Qué hacen Kendall Jenner y Bella Hadid tras terminar todos los desfiles del día? Las modelos, que están participando de forma muy activa en los desfiles de la New York Fashion Week, disfrutan de una velada con familiares y amigos… y ¡hamburguesas! para reponer fuerzas

No paran, pero de verdad… No dejan de desfilar y de pasearse por las calles de Manhattan rodeadas de fotógrafos. Así está siendo la apretada agenda de las modelos Kendall Jenner y Bella Hadid estos días durante los ‘fashion shows’ de la New York Fashion Week (otoño-invierno 2017-2018). Pero ¿qué hacen tras subirse a la pasarela? Y, sobre todo, ¿tras toda una jornada y cuando cae la noche? ¿Directas a la cama? No, para nada, no siempre es así (suponemos que, como a cualquier persona, el cansancio hará que se refugien en su hotel/apartamento en más de una ocasión). Ayer, las dos jóvenes tenían ganas de fiesta con los suyos y, tras mostrar las nuevas creaciones de Anna Sui, decidieron darse un homenaje… y se fueron a ¡comprar hamburguesas! Así es, directas a por una ‘cheeseburger’. Pero no sólo era para ellas, pues, entre otros, su compra ‘fast food’ iba destinada a Kim Kardashian.



Y es que la hermana de Kendall estaba de enhorabuena y tanto ella como Bella quisieron felicitarla. La razón era que su marido, Kanye West, había celebrado con éxito su desfile Yeezy season 5 (aunque su presentación fue al modo tradicional de un desfile y no con una puesta en escena ‘de concierto’ como le hemos visto hacer en temporadas anteriores). Así que ante un día tan exhausto habría que reponer energías con esta compra, compuesta por ‘nuggets’, ‘cheeseburger’ y patatas fritas. “Mira a estas chicas de reparto, ¡ellas son tan ‘monas’!”, ha publicado en su 'snapchat' Kim al verlas llegar con su bolsa ‘take away’ y el pedido. ¿Te imaginas que pides hamburguesas y llegan estas dos ‘tops’?



Imágenes curiosas

Aprovechamos para traerte dos instantáneas muy curiosas (bajo estas líneas), ya que pertenecen a ese lado que no se suele ver de la moda. En este caso, se trata de los ensayos del desfile de Anna Sui, en el que podemos ver a Kendall y Bella vestidas 'de calle', pero maquilladas para el 'show'. Curioso 'mix'. Sin embargo, y retomando las primeras imágenes de la noticia, vemos como ambas se coordinan en sus 'outfits' con prendas de estética similar y colores iguales (como hacían hace tiempo Kendall y Gigi).



Toma nota

El 'look' de Kendall (en este día): Camiseta estampada, de New World Order; gafas de sol, de Le Specs; y bolso de piel negra con detalles metalizados, de Givenchy.

El 'look' de Bella: 'Top' de rayas, de Re/Done; bolso de piel, de Dior; cazadora, de Alexander Wang; y botas, de Guiseppe Zanotti.



