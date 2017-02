La curiosa forma (en plena calle) de Gigi Hadid de decir ‘te quiero’ a Zayn Malik La modelo felicita San Valentín al cantante luciendo una camiseta en la que se imprimía el nombre de su novio. ¡Qué bonito!

Ayer fue San Valentín y Gigi Hadid quiso decir ‘te quiero’ a Zayn Malik de una forma muy curiosa, aunque sin cortarse a la hora de que todo el mundo lo supiera. ¿Qué hizo? La modelo estadounidense le homenajeó llevando su nombre… cerca del corazón. Sí, así es… y no, no fue llevando un colgante, que sería lo más tradicional o habitual; en su defecto, lució una camiseta en la que se imprimía ‘Zayn’ en grandes letras. ¡Muy romántico!, aunque nada ‘edulcorado’, pues la tipografía de estos caracteres, así como el dibujo que le acompañaba, recurrían a un estilo muy 'cañero', propio de estéticas ‘heavy’ y ‘rock’. ¿Podía ir más a la moda?



No obstante, te preguntarás de quién es esta camiseta. Toma nota porque el homenaje va más allá y se trata de una de las prendas estrellas de la propia firma de ropa del cantante. De hecho, si te gusta el diseño en sí mismo o eres fan de este ex miembro de ‘One Direction’, la puedes adquirir en su web por unos 33 €. Como detalle, debes también saber que la ilustración impresa es obra del británico Mark Wilkinson, famoso por sus trabajos en las cubiertas de discos de Iron Maiden o Judas Priest, entre otros grupos. Por otro lado, como accesorios, Gigi opta por llevar una mochila de cuero negra (Uri Minkoff x Jason Rembert) y unas botas tipo motero, de Dr. Martens, muy en sintonía con el ‘look’.



‘Get the look’

Vamos de ‘shopping’ para que luzcas como Gigi –al menos, en los detalles- y te traemos la misma camiseta de Zayn Malik (33 €, en zaynmalikstore.com); una mochila efecto piel en negro, de Stradivarius (15,95 €) y unas botas Dr. Martens también como las de Gigi (132 €).



