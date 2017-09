La Reina recicla y Zara replica: lo que ocurre cuando el vestido de doña Letizia agota existencias La firma de Inditex propone para esta temporada un clon otoñal de esta prenda que la esposa de Felipe VI ha llevado por segunda vez

De nuevo un look reciclado y, de nuevo, una prenda de Zara. La Reina parece que se resiste a abandonar el verano y ha rescatado de su armario una de los vestidos más primaverales que recordamos. Se trata de un diseño con estampado floral de la firma de Inditex que estrenó en julio del año pasado. En esta ocasión, lo ha llevado para asistir a un acto en el Museo Nacional del Prado con motivo del ‘Día Mundial de la investigación contra el Cáncer’, último evento público de la Reina esta semana.



VER GALERÍA



Es un vestido fluido de corte midi, cuello a caja y manga larga, con fruncido de nido de abeja en los puños y en la cintura, lo cual permite acentuar su figura. En su día costaba 49,95 euros y estuvo rebajado a 29,95 euros, justo en el momento en el que la Reina lo llevó por primera vez. Lo ha combinado con una llamativa cartera de mano XL en color fucsia de Adolfo Dominguez que también llevó en la anterior ocasión e innova con unos salones de ante en rosa pastel de Magrit. Como joyas, lleva los pendientes de piedras bicolor de Tous que ya hemos visto en otras ocasiones.



VER GALERÍA



La Reina estrenó este look a principios de julio del año pasado, durante la entega de Becas para Másteres y Ayudas a la Investigación de la Fundación Iberdrola. Al igual que está ocurriendo este otoño con el blazer Príncipe de Gales de Marta Ortega, este vestido también se convirtió en una una de esas prendas de temporada que todas queremos y que acaban agotando existencias. De hecho, esta prenda tan veraniega también la llevaron rostros conocidos como Melissa Jiménez, Jessica Wright o Hiba Abouk. La siguiente imagen pertenece al pasado año y, como podemos comprobar, doña Letizia prefirió llevar unos salones nude con acabado de charol y unos pendientes largos, menos discretos que los que lleva hoy.



VER GALERÍA



¿El nuevo hit del otoño?

Cuando una prenda de Zara se convierte en éxito rotundo, esta firma de Inditex tiende a sacar réplicas y diferentes versiones en los meses siguientes. Eso es lo que ha ocurrido con sus famosos kimonos o con los chaquetones étnicos de punto, que vuelven renovados temporada tras temporada. Si no llegaste a tiempo para hacerte con este vestido de la reina Letizia que colgó el cartel de sold out, debes saber que han sacado un diseño muy similar pero en una versión mucho más otoñal, por 39,95 euros.



VER GALERÍA