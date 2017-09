Cuando los hermanos Hadid se convirtieron en el clan más poderoso de la moda No solo de tendencias vive la pasarela. Comprobamos cómo en Londres, Bella, Gigi y Anwar Hadid revalidan el poder de su apellido

No hay duda que no hay mejor apoyo que la familia. Así lo saben los Hadid: lejos de protagonizar sonados escándalos o luchas entre miembros que les hayan reportado popularidad, ellos no solo han aprovechado su ya conocido apellido para hacerse famosos, sino que, además de esforzarse por trabajar de forma impecable y con méritos propios, han unido fuerzas para que los éxitos de unos y otros sean más mediáticos. Hace unos días, Yolanda Foster presentaba un libro y ¿quiénes no faltaron para arroparla? Sus hijos Gigi, Bella y Anwar Hadid. Los tres cuadraban agendas para poder estar. Y eso que casi les era imposible; de hecho, las dos primeras abandonaban fugaces un desfile para llegar a la cita. Ahora, la historia se repite, aunque con el objetivo de apoyar a Gigi durante la presentación de su nueva colección en colaboración con Tommy Hilfiger (Tommy X Gigi otoño-invierno 2017-2018).



VER GALERÍA

Por primera vez, los tres juntos sobre una pasarela

La cita fue el edificio Roundhouse de Londres. Allí, Gigi abrió y cerró esta presentación. Curiosamente, la inauguró con un abrigo de cuadros que se ha encargado de ser la primera en llevarlo sobre el asfalto, tal y como comprobábamos hace un par de días. Tras ella, sobre esta pasarela dispuesta de forma circular, aparecía Bella y, después, Anwar.



VER GALERÍA



Momento histórico, pues es la primera vez que los estos tres hermanos Hadid coinciden sobre una pasarela. Y para vivirlo de muy de cerca (y emocionada), no podía faltar tampoco su madre, que se sentó en primera fila para no perderse detalle del show. Junto a ella, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, el futbolista Neymar, la modelo Lara Stone y la celeb Poppy Delevingne, que fueron algunos de los rostros conocidos que formaban el listado VIP de asistentes.



VER GALERÍA

El estampado de cuadros arrasará este otoño

Así es, de todas las tendencias que se han mostrado sobre la pasarela en este desfile, es el estampado de cuadros tartán un hit que triunfará por todo lo alto este otoño. Se lleva en abrigos, camisas, vestidos camiseros, cazadoras y minifaldas. ¿Otras propuestas? Vaqueros desgastados, jerséis de punto con patchwork de colores creando formas geométricas, plumíferos XXL y sudaderas de capucha o con cremallera de inspiración universitaria. Una colección muy sport que fue mostrada por un casting de modelos en el que pudimos ver a Presley Gerber, Lucky Blue Smith, las hermanas Georgia May y Elizabeth Jagger, Jourdan Dunn o los ángeles de Victoria’s Secret Sara Sampaio o Grace Elizabeth.