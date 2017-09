El nuevo vestido de rayas de la reina Letizia no es lo que parece Su nueva adquisición resulta familiar pero la monarca estrena vestido y estampado

A su paso por el Centro Educativo de Infantil y Primaria ‘San Matías’ en Santa Cruz de Tenerife, la reina Letizia nos ha sorprendido con un estrenando un look hipnotizador y psicodélico. Y decimos hipnotizador por el efecto óptico que creaba el estampado de su vestido de punto. Se trataba de un modelo de Hugo Boss (nuevo en su vestidor, aunque se parece al que llevó hace unos días en la Zarzuela), que combina a rayas los colores blanco y negro. Sin embargo, estas líneas se disponían en sutil forma oblicua y se estrechaban en algunos puntos rompiendo con la linealidad del trazo. De esta forma, se crea un juego visual de falso plisado.



Por primera vez con falda en este acto

Con este pequeño detalle, consigue de forma fácil y sin estridencias que este vestido de rayas en blanco y negro no sea como los otros que tiene en su armario. Porque no hay duda que prendas con este estampado en estas tonalidades neutras se encuentran entre sus favoritos. Además, es la primera vez que opta por una falda para acudir a la apertura del curso escolar. Siempre se había decantado por looks con pantalón para visitar las aulas.



Como calzado, la Reina ha llevado las sandalias que mostró este verano con su look minifaldero en Mallorca, y que HOLA.com mostró en exclusiva. Se trata de un modelo con calados, tacón ancho midi y tiras cruzadas en empeine en forma de ‘X’, de la firma Naguisa (225 €). Como pendientes, recurre a uno de sus favoritos, una pieza floral de Carolina Herrera.