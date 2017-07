Doña Letizia repite uno de sus 'looks' más icónicos en Londres La Reina vuelve a lucir una de sus estilismos favoritos de Carolina Herrera New York, compuesto por falda de seda con estampado de flores y blusa de tafetán en tono azulón

Ayer en su visita de Estado a Reino Unido (que te contamos al minuto en nuestro teletipo), doña Letizia nos demostró que Felipe Varela sigue siendo uno de sus diseñadores favoritos en quien confiar para sus looks (de los tres que mostró, dos iban firmados por el creador español). Hoy, en su primer estilismo durante la visita a la Abadía de Westminster, la Reina recupera de su armario una de sus faldas favoritas, un diseño en seda con llamativo estampado floral en tonos azules de Carolina Herrera New York (colección primavera-verano 2015). La prenda se ha convertido en una de sus adquisiciones más icónicas, que ha lucido en ocasiones muy señaladas, como su visita de Estado a Estados Unidos en 2015.



VER GALERÍA



Como en aquella ocasión, la reina Letizia la ha combinado con una blusa de tafetán en tono azulón, también de Carolina Herrera. Y un detalle de tendencia, remanga sus mangas con cuidados dobleces para aportar un toque más veraniego al look. En cuanto a los complementos, también misma fórmula: la Monarca lleva un fino cinturón negro marcando la figura, cartera de mano en piel y sandalias de tiras, de Magrit. Y como no hay dos sin tres, también lució este estilismo para la recepción al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, hace dos años.



VER GALERÍA



El joyero de doña Sofía

Como joyas, doña Letizia vuelve a lucir unos pendientes que pertenecieron a la reina Sofía. Se trata de unas piezas de plata envejecida y piedra aguamarina.