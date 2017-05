¿Y si las princesas Disney estuvieran en Cannes? ¿Cenicienta, Bella, Aurora...? Elsa Hosk, Elle Fanning, Irina Shayk o Aishwarya Rai protagonizan en el festival de cine su particular cuento de hadas

Sí, las princesas Disney podrían ser protagonistas de la alfombra roja de Cannes. ¿Te acuerdas de ese vestido azul con falda voluminosa y acampanada en contraste con cuerpo encorsetado que lució Cenicienta en la inolvidable noche en la que conoció a su Príncipe Azul? Elsa Hosk sí. La modelo sueca, y ‘ángel’ de Victoria’s Secret, parece dispuesta a homenajear a la protagonista de este cuento sobre la ‘red carpet’ de este festival. Es más, no duda en abrir la pronunciada abertura de la falda de su look de Alberta Ferretti para enseñarnos sus zapatos, en este caso, no de cristal (y no, no los ha perdido), sino unas sandalias de tiras metalizadas (modelo ‘Benedetta’ de Christian Loubotin).



Y puestos a hablar de Cenicienta, tampoco podemos dejar pasar por alto el impresionante vestido de Michael Cinco Alta Costura otoño-invierno 2017-2018 que llevó Aishwarya Rai en el estreno de la película 'Okja'. También es de color azul y de línea ‘princesa’, aunque, en este caso, está cuajado de incrustaciones de cristal.



Elle Fanning, siempre será ‘Aurora’

Y de la Cenicienta a la Bella Durmiente, es decir, Aurora. Elle Fanning interpretó a esta princesa Disney en la gran pantalla y, ayer durante el estreno de la película ‘The Beguiled’ en Cannes, volvió a recordarnos a este personaje con su vestido de tul en tono malva de Rodarte. Un diseño que complementa con un ‘lazo Bardot’ anudado en su pelo.



¿Alguna princesa Disney más sobre la alfombra roja?

Rebuscando, ¿qué te parecen estas otras opciones? Diane Kruger recibe el título de Elsa en esta edición de Cannes 2017 por su vestido en tono ‘glaciar’ de Dior. Acompaña a esta comparativa su melena rubia. Y Nicole Kidman sería Brave con su vestido de inspiración ‘folk’ de Giorgio Armani Privé que llevó en la fiesta con motivo del 70º aniversario del festival. Hubiera sido el no va más si su cabellera luciera su tono cobrizo natural.



Bella en versión ‘sexy’... by Irina Shayk

E Irina Shayk sería Bella, la guapa mujer que enamoró a la Bestia. Así sería, por la elección del color amarillo para su vestido de Atelier Versace (como muchos han querido recalcar) con el regresó a la alfombra roja tras su maternidad. No obstante, su imagen sería la versión más ‘sexy’ de la protagonista de este cuento.



