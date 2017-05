‘Ultra-sexy’ y de Atelier Versace, Irina Shayk regresa a la alfombra roja tras su maternidad La modelo tuvo a su hija hace dos meses y ha demostrado que está más que recuperada de su embarazo con un entallado vestido en el Festival de Cannes

Si para anunciar su embarazo –mostrando una incipiente ‘tripita’-, Irina Shayk lo hizo subiéndose a la pasarela (mundial famosa y esperado acontecimiento año tras año) del Victoria’s Secret Fashion Show 2016, para pisar la alfombra roja por primera vez tras su maternidad no podía elegir un evento con menor repercusión internacional. En este caso, el escenario ha sido el Festival de Cine de Cannes. Allí, la modelo rusa, pareja del actor Bradley Cooper e imagen de la firma cosmética L’Oréal (una de las patrocinadoras de este certamen), paseó por la ‘red carpet’ del estreno de la película ‘Hikari’) con un vestido de llamativo color amarillo y bordados de cristal de una de sus firmas favoritas, Atelier Versace. No arriesga en la elección de marca (sabe lo que le favorece y parece que ha querido apostar sobre seguro ante los miles de titulares que generaría su aparición), como tampoco lo hace en la línea elegida: cuerpo entallado y poderoso escote. Una elección que, además, y por si alguien tenía dudas si era real o no su imagen en bikini publicada en ‘Instagram’ poco después del parto, ha servido para evidenciar que realmente ha recuperado su estilizada figura de forma exprés, pues tan solo han pasado dos meses desde el nacimiento de su hija.



VER GALERÍA

VER GALERÍA

Ocultó su embarazo, no su recuperada figura

Llama la atención cómo Irina nos deja ver su recuperada figura sin ningún reparo, teniendo en cuenta cómo ha ocultado su embarazo (incluso sobre la pasarela de Victoria’s Secret lució ‘looks’ muy ornamentados que intentaron disimular –sin éxito- su estado) durante todo el tiempo. De hecho, nos ha dado clases magistrales de cómo conseguir que nadie vea tu 'tripita' en tu día a día: abrigos con las mangas anudadas a la cintura, llevar un gran bolso que sirva de distracción y, a la vez, de escudo para la zona de tu tripa… y, a falta de bolso, buenas son unas bolsas tras un día de ‘shopping’.



VER GALERÍA

De amarillo, de Versace… y en Cannes

¿Te resulta familiar la imagen de Irina Shayk en Cannes y de amarillo ‘by Versace’? Sí, así es, no es la primera vez que apuesta por esta firma, este color y este festival para mostrar todo su potencial sobre la alfombra roja. Así la vimos en 2014, aunque, en aquella ocasión, su ‘look’ era más vanguardista e incorporaba una capucha.



VER GALERÍA