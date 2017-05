Leonor, una princesa ‘New Look’, en la comunión de la Infanta Sofía La primogénita de los Reyes de España ha llevado un vestido de silueta trapecio que recuerda al icónico estilo francés de los años cincuenta

Aunque la gran protagonista de este día es la Infanta Sofía, ya que celebra su Primera Comunión, no podemos dejar pasar por alto el look de la princesa Leonor. La primogénita de los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia, está madurando su estilo y, en esta ocasión al no poder coordinarse con su hermana (esta debía ir de uniforme de gala para recibir el sacramento), destacaba especialmente, con una imagen más personal y definitoria. ¿Quieres saber cómo ha sido su estilismo en este señalado acontecimiento?



La princesa Leonor lleva un vestido de línea trapecio en tono pastel (en sinergia con el estilismo de la reina Letizia), con cuerpo tableado y falda por la rodilla. El diseño presentaba una puntilla en cuello y a modo de ribete en las mangas. Como calzado, unas bailarinas al tono, de la firma Pretty Ballerinas. La primogénita de los Reyes de España se decanta por un estilo muy diferente al que lució su hermana en su comunión. En aquella ocasión, la Infanta Sofía llevó un vestido con fondo blanco y estampado muy discreto, banda en el talle en tono azul metalizado y unas bailarinas. Esos sí, en cuanto al peinado, las dos hermanas quisieron hacer un guiño a la compenetración que les caracteriza y llevaban dos recogidos prácticamente iguales excepto por detrás, que se apreciaban dos trenzados diferentes.



