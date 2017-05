Kendall Jenner se esfuerza para ser más 'sexy' La modelo ha confesado al fotógrafo Mario Testino que no suele ser demasiado explosiva y, por ello, intenta destapar esa faceta más sensual

Hace una semana, Kendall Jenner pisaba la alfombra roja de la Gala MET 2017 con un vestido transparente de la Perla Couture, con amplio escote y abertura en la falda que la convirtió en una de las más sensuales de la noche (imagen muy diferente a la de su hermana Kim Kardashian que optó por renovar su imagen con un estilismo mucho más comedido y donde no había ni rastro de transparencia, un detalle que hasta ahora le encantaba). Sin embargo, paradójicamente, la modelo del ‘clan Kardashian’ ha confesado que su personalidad no va con ese lado ‘sexy’. Sin embargo, ¿qué hace ella? Esforzarse por superar estas limitaciones debido a su carácter.



“No suelo ser demasiado explosiva. Me gusta sacar mi lado sensual porque normalmente no lo hago”, ha confesado a Mario Testino en el programa ‘On the Sofa With…’ de su canal de televisión, Mira Mira. Eso sí, el fotógrafo peruano ha querido aportar su opinión ante el hecho de que Kendall no siempre sea ‘la más sensual’: “Esto es un poco extraño, porque tienes cuerpo para conseguirlo. Pienso que quizá las personas se sienten intimidadas a llevarte a esa actitud”.