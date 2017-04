La reina Letizia, como si no hubiera pasado el tiempo 11 años después La soberana sorprendió con una favorecedora camisa con los hombros al aire que nos ha recordado a otra que ya lució en el verano de 2006

Hace unos días, doña Letizia sorprendió una vez más con su estilo. Suele ser fiel a sus básicos, pero hay ocasiones en las que arriesga y convence, apostando por prendas o complementos que le dan un aire diferente a sus looks y rompe con lo que nos tiene acostumbrados. Un año más, la Reina fue la encargada de presidir los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil "El Barco de Vapor" y "Gran Angular", y se convirtió en el centro de todas las miradas al lucir una camisa blanca de escote Bardot que dejaba sus hombros al descubierto. Una apuesta inesperada pero ganadora.

Pero... ¿realmente fue tan inesperada? Desde luego que no, ya que al ver estas imágenes, nos han recordado a unas que protagonizó hace varios años, concretamente en el verano de 2006. Entonces, doña Letizia apostó por esta prenda tan veraniega y favorecedora, aunque en aquella ocasión era un diseño diferente, con las mangas anchas ribeteadas con ganchillo y un lazo en la cintura. Se trataba de un look de estilo ibicenco, que sigue estando de plena tendencia, sobre todo ahora que llega el verano.

Han pasado once años, que se dice pronto, pero la por aquel entonces Princesa de Asturias, que estaba acompañada de su marido, Felipe VI, y la pequeña Leonor, que todavía no había cumplido un año, apostó también por combinar su outfit con unos grandes pendientes de aro. ¡Parece como si el tiempo no hubiera pasado!

¿Y las diferencias? En 2006 combinó su camisa con una falda troquelada, sandalias y bolso de rafia; pero en este caso, al tratarse de un acto más formal, se decantó por un pantalón de estilo esmoquin, en color negro, perfectamente entallado y sujetando el filo de la camisa en el interior de la cinturilla, marcando la silueta en la cintura y completamente recto hasta el borde del zapato.

Para presidir los premios "El Barco de Vapor" y "Gran Angular", doña Letizia puso el toque brillante a su look con una cartera de mano de Felipe Varela con efecto serpiente, y unas sandalias de Magrit, con tiras cruzadas en plata metalizada y glitter, y un poco de plataforma. El peinado también es muy diferente: un semirrecogido deshecho con algunos mechones hacia atrás, frente a una melena suelta ondulada, con mucho volumen y la raya a un lado.

¿Con qué estilo te gusta más?

