ENTREVISTA Conoce a Michelle Salas, la ‘it-girl’ mexicana que se une en HOLA!4u Es todo un referente de estilo en su país y una de las blogueras e instagramers de moda más importantes en Latinoamérica

Tiene 27 años y más de 300.000 seguidores en Instagram, ha sido embajadora de algunas firmas tan prestigiosas como Cartier o Michael Kors y desde hace años ocupa la primera fila de los parisinos desfiles de la maison Chanel. Y es que si aún no conoces a Michelle Salas, no te puedes perder todo lo que en HOLA.com tenemos que contarte sobre una de las blogueras e instagramers de ‘lifestyle’ más importantes de Latinoamérica y que ahora se une a la familia de HOLA!4u.

¿Bloguer se nace o se hace?

Natural de Ciudad de México, esta impresionante joven no tenía muy claro tras acabar el colegio cuál sería su camino hasta que la moda se cruzó en su vida. Estudió diseño en la prestigiosa escuela Parsons en Nueva York y con 22 años dio el salto al mundo bloguer de la mano de mx.HOLA.com, la edición mexicana de HOLA.com, algo que para ella “empezó como un hobbie” pero que hoy en día se ha convertido en su profesión. Tiempo después, y de forma algo imprevista, llegó a su vida Instagram, plataforma que también le ha permitido dar a conocer al mundo entero su trabajo y en donde cuenta con toda una legión de seguidores.

Desde entonces las palabras influencer o it-girl la persiguen y Michelle viaja de un lado a otro como imagen de grandes marcas. De hecho, ahora mismo se encuentra en Los Ángeles en donde acaba de presenciar, junto a su hermana Camila Valero, el desfile de la nueva colección diseñada por Gigi Hadid para Tommy Hilfiguer. Sin duda, uno de los grandes eventos fashion del año al que también acuideron Bella Hadid, Hailey Baldwin o la cantante Lady Gaga. Tras su paso por la ciudad californiana, Michelle volará hasta Nueva York para no perderse lo mejor de la semana de la moda y de las tendencias que están por venir.

On our way to @tommyhilfiger 😎💕 @camilavaleros #tommyhilfiger #tommynow #tommyxgigi #tommyland Un vídeo publicado por Michelle Salas (@michellesalasb) el 8 de Feb de 2017 a la(s) 5:28 PST

Además, esta belleza rubia es todo un referente en su país natal con un reconocido estilo que ella misma define como “girly con un toque roquero” debido, sobre todo, a su pasión por las chaquetas de piel y los botines. Pero aunque la moda ocupe gran parte de su tiempo, Michelle también es una gran aficionada a la fotografía y a la cocina que, según nos confiesa, parece que no se le da nada mal: "Nunca he tomado clases pero es algo que me apasiona, como que me desconecta del mundo y no sé, me gusta y lo hago bastante bien".

Muy discreta con su vida privada, y tras varios años viviendo en Los Ángeles y Nueva York, Michelle ha fijado desde hace unos meses su residencia en España, concretamente en Madrid, ciudad en la que además su novio, el empresario venezolano Danilo Pérez, cursa un máster. “Es un lugar que siempre me ha llamado mucho (…) Encuentro que España es como si fuera mi segunda casa”, nos confiesa con una gran sonrisa.

Ahora Michelle aterriza en HOLA!4u, el canal de YouTube del grupo ¡HOLA!, para tratar de acercarnos la cara más humana de la moda y también para descubrirnos su faceta más personal y divertida. “Estoy muy contenta de empezar en este canal en donde un poco van a poder conocer más de mí porque el Instagram al final es una foto y muchas veces una foto la puedes editar. Un vídeo, eres tú”. Seguro que no decepciona. ¡Ah! Y por cierto, ¡bienvenida, Michelle!