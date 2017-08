Beyoncé recupera su lado más rebelde tras su maternidad La estrella ha vuelto a sorprender con su último look, un ceñido y llamativo vestido rojo que no ha dejado indiferente a nadie

Solo han pasado dos meses desde que Beyoncé diera a luz a sus mellizos Sir y Rumi, pero la diva ya se siente plenamente recuperada y no duda en lucir su espectacular silueta con los looks más impactantes. De este modo, se ha sumado a la corriente de otras ‘celebs’, como Irina Shayk, que pueden presumir de una recuperación post parto en tiempo récord.

Si bien hace apenas unas semanas la esposa del rapero Jay Z impactaba a todos sus seguidores con un transgresor look, compuesto por un atrevido mini short, camiseta ‘cropped’ y altísimos botines de Dsquared, en esta ocasión la cantante no se ha quedado atrás con su particular estilismo de noche. Su cuenta de Instagram ha sido la plataforma elegida por Beyoncé para presumir de curvas con un llamativo vestido rojo, que ya contabiliza más de siete millones de visualizaciones.

Se trata de un diseño corto, muy ceñido, drapeado y de tendencia ‘off the shoulders’ perteneciente a la firma House of CB London. Disponible en su tienda online, su ‘asequible’ precio es otro de los factores que convierten a esta pieza en un auténtico objeto de deseo, puesto que sus 156 euros constituyen una cantidad apenas elevada para tratarse de una prenda elegida por una estrella de su potencial.

Pero, ¿quién se esconde tras estos osados estilismos? La responsable no es otra que su estilista Marni Senofonte, creadora también de los looks con los que la artista dio a conocer la noticia de su doble embarazo y posó por primera vez con su hijos recién nacidos, luciendo un espectacular modelo del español Palomo Spain que no dejó indiferente a nadie. Beyoncé es consciente del alto impacto que provocan sus ‘outfits’ entre sus fans, por lo que lleva contando con los servicios de esta acreditada profesional desde hace una larga temporada. De hecho, algunos de sus creaciones más memorables -como el vestuario de su famoso vídeo Formation- llevan, asimismo, su inconfundible sello, un tanto rebelde.

Senofonte es una prestigiosa estilista, muy reputada dentro del universo ‘celeb’ con clientas tan exclusivas como Kendall Jenner, que la fichó recientemente tras prescindir se su anterior asesora, Monica Rose. Precisamente, para ella ideó los originales y glamurosos estilismos que vistió durante el festival de Cannes, así como el más reciente look en el que una camiseta semitransparente y unas bermudas vaqueras fueron las grandes protagonistas.