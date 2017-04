¿Qué hacen Gisele Bündchen y Tom Brady cuando quieren tener una cita romántica? Un concierto en el Chevalier Theatre de Boston, se convirtió en el mejor plan de domingo para el matrimonio formado por el jugador de fútbol americano y la 'top' brasileña. ¿Quieres ser testigo de esta cita para dos?

Los domingos son para disfrutarlos y ¿qué mejor manera que hacerlo que con un plan divertido en compañía de tu pareja? La pasada noche, el ‘quarterback’ de los New England Patriots, Tom Brady, llevó a Gisele Bündchen a un concierto de María Gadú, una cantante que es, precisamente, compatriota de la ‘top’. La modelo brasileña ha agradecido el gesto publicando en su cuenta de Instagram un ‘selfie’ juntos en el que, una vez más, vuelve a demostrar la debilidad que siente por su marido con estas bonitas palabras: ‘Anoche, mi ‘cita’ me llevó a un concierto de María Gadú y me encantó cada segundo. Gracias mi amor’.



VER GALERÍA



Un amor de película

Recientemente, esta pareja de guapos ha celebrado su octavo aniversario de boda (el enlace tuvo lugar el 25 de febrero de 2009 en Santa Mónica (California)). En esta fecha tan especial, Gisele no perdió ocasión para mostrarnos a través de las redes sociales una divertida imagen de su día ‘B’. ‘Me encanta ser tu compañera en este baile de la vida’, señalaba la modelo. Juntos, tienen dos hijos en común, Benjamin y Vivian Lake, a los que se une John (al que llaman 'Jack'), fruto de la anterior relación del futbolista con la actriz Bridget Moynahan.



VER GALERÍA



Su mayor apoyo

De hecho, Tom Brady cuenta con unos 'fans' de excepción: su mujer y sus hijos. Cada vez que la estrella de fútbol americano salta al campo, ahí están ellos para mostrarle su apoyo incondicional. La última vez que pudimos verles animando sin descanso al 'quarterback' de los New England Patriots, fue en la pasada edición de la 'Superbowl', en el que el equipo de Brady consiguió una remontada histórica. Recordemos que la pareja protagonizó un imagen que se hizo viral en cuestión de segundos, al fundirse en un beso que dio la vuelta al mundo.



VER GALERÍA



La familia es lo primero

La ‘supertop’ ha pasado media vida subida a las pasarelas. Tras 20 años de carrera profesional y siendo la modelo mejor pagada de todos los tiempos, en abril de 2015 decidió decir adiós a tantos años de éxitos. Ahora, puede pasar más tiempo libre junto a su familia y, como vemos, sabe disfrutar cada momento con ellos.



VER GALERÍA