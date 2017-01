Ni Ralph, ni Karl, el primer look de Melania Trump fue de esta diseñadora Ha sorprendido que recurriera al negro, un color difícil para los eventos multitudinarios

Las apuestas no han parado, ¿quién vestirá a Melania Trump para el día de la investidura? Desde que varios diseñadores entraran en batalla entre los que sí querían vestir a la nueva Primera Dama de Estados Unidos y los que se negaban a hacerlo, la gran interrogante ha estado en la firma que la exmodelo llevará el primer día de gobierno de su marido. Pero para llegar a los Estados Unidos, Melania ha sorprendido alejándose de las famosas firmas y manteniéndose con un look de lo más sobrio, eso sí, con unos glamurosísimos lentes.

Para despedirse (momentáneamente) de Nueva York y llegar a Washington D.C., Melania optó por un abrigo negro con un vestido a juego de la diseñadora Norisol Ferrari. Al saber que el primer evento en la agenda de su marido era una parada en el Arlington National Cementery, la eslovena quiso rendir homenaje a los hombres que han caído en servicio. Es por esto que el diseñador basado en la Gran Manzana decidió que el abrigo tuviera una fuerte inspiración militar, la cual se logró a través de la botonadura cruzada y el cuello alto.

El abrigo resultó ser muy versátil y es que a su bajada del avión que llevó a la familia de Nueva York a D.C., Melania usó la prenda abierta en cuello en V, mientras que para el concierto inaugural cerró todos los botones dando un look completamente diferente. Sorprendentemente, Melania se decantó por el color negro, un tono que no es muy usado para este tipo de eventos. Según la guía de estilo no escrita de la Reina Isabel, cuando se trata de eventos públicos, no hay que vestir nunca en este color pues se corre el riesgo de perderse entre la multitud.

Para completar su outfit, Melania recurrió a unos sencillos y elegantes tacones en negro. La melena suela secada al viento, uno de sus signature looks, y un maquillaje muy natural. Fueron sus lentes obscuros de la firma Gucci, los que le dieron un toque de glamour que para muchos tuvo un sabor a Jackie Kennedy, aunque se sabe que su estilo es muy diferente al de la esposa del Presidente John F. Kennedy.

Ha llamado la atención que Melania no recurriera a las firmas más famosas del mundo para comenzar su camino como Primera Dama, algo que también sorprendió a la diseñadora seleccionada. “Alguien que viene de dónde yo vengo no tiene este tipo de oportunidades. Soy una huérfana. Soy una diseñadora independiente, una mujer dueña de su propio negocio, una mujer de primera generación de una minoría…Soy muy afortunada de tener una musa tan hermosa”, dijo Norisol a WWD.

