Emmanuel y Brigitte Macron celebran 10 años de matrimonio

En un inicio la posibilidad de que llegaran al altar parecía el sueño de un adolescente –el ahora Primer Ministro de Francia- pero con los años el amor entre Emmanuel y Brigitte Macron se volvió una realidad. Se conocieron cuando él era su estudiante y ella la maestra de teatro, a los 17 años y sin importarle que fuera una mujer casada de 39 años, le dijo que algún día llegarían al altar y el 20 de octubre del 2007 eso sucedió. De eso ha pasado exactamente una década y las cosas han cambiado, él se ha convertido en el Primer Ministro de Francia y ella en su definitiva mano derecha. Por supuesto, su historia se ha convertido en todo un emblema para los enamorados.

Desgraciadamente el deber llama y en lugar de una romántica noche en París, Macron ha pasado su décimo aniversario de bodas en Bruselas rodeado de otros jefes de Estado discutiendo importantes aspectos de los cambios en la Unión Europea.

Si la tarea de enamorar a su maestra ya se veía difícil y luchar contra todo para que su amor fuera aceptado, Emmanuel se enfrentó a un nuevo conflicto, Brigitte no quería casarse. Según reportan amigos de la rubia, Brigitte había sufrido mucho en su primer divorcio y no quería volver a pasar por eso. Con mucha paciencia y persuasión, un Emmanuel de entonces 29 años conseguía casarse con el amor de su vida en una ceremonia civil. Fue el alcalde de Touquet el responsable de unir sus vidas frente a sus familiares y amigos.

En un video de la ceremonia que ha podido conseguir la televisión francesa se puede ver a un joven Macron en traje y corbata en color coral. Por su parte, Brigitte, demostrando que su estilo característico viene de años atrás, no es una novia cualquiera, enfundada en un minivestido blanco con saco por encima. La rubia melena rizada y con volumen deja ver sus grandes aretes en dorado. El novio visiblemente nervioso, mientras Brigitte se mantiene serena observándolo, son algunas de las imágenes que quedaron documentadas de esta ocasión.

A pesar de que como él mismo ha dicho ‘su relación no era la más convencional’ y hay quien ha comentado la diferencia de edad de 24 años que hay entre ellos, parece que los Macron no podrían estar enamorados. Han pasado más de dos décadas desde que se conocieron en el colegio, pero no es raro verlos compartiendo efusivos besos, caminado siempre de la mano e intercambiando miradas cómplices. “El único defecto de Emmanuel es ser más joven que yo”, ha dicho Brigitte a la Elle francesa, “Si no hubiera decidido estar con él me estaría perdiendo de mucho en mi vida”.

