Javier 'Chicharito' Hernández y la romántica felicitación de cumpleaños a su novia, Andrea Duro

Poco a poco, Javier ‘Chicharito’ Hernández y Andrea Duro construyen su relación. La famosa pareja ha escrito otro capítulo más en su vida amorosa, al celebrar juntos,-por primera vez-, un romántico cumpleaños lleno de lindas dedicatorias y varias sorpresas que, hasta el momento, ambos han decidido reservarse. Ahora, es Andrea quien festeja por todo lo alto su llegada a los 26 años, llena de satisfacciones profesionales y disfrutando de un noviazgo que ha sido de los más comentados durante los últimos meses.

Con un gesto de plena felicidad, ‘Chicharito’ tomó sus redes sociales para felicitar a su novia. Además, el futbolista aprovechó el especial día para gritar, una vez más, el gran amor que siente por ella. “¡Feliz cumpleaños @andreaduro! Espero que te la pases tan increíble como solo tú sabes hacerlo. Que no dejes de sonreír y de ser feliz. ¡Gracias por todo! Te amo”, escribió. Para hacer más significativo el detalle, publicó una fotografía en blanco y negro en donde él aparece junto a su chica, ambos sonrientes frente a la cámara.

Aunque Andrea no ha dado respuesta al emotivo mensaje de ‘Chicharito’, sí replicó este mensaje que también fue colocado por el deportista en su cuenta de Twitter. La reacción de los fanáticos fue inmediata, quienes se sumaron a las felicitaciones, no sin antes enviarle a los dos una serie de lindas palabras y buenos deseos. Desde que iniciaron su romance, la buena química entre ellos ha sido evidente, y en esta fecha tan especial él no podía reservarse las felicitaciones públicas a la chica que le ha robado el sueño.

Conforme pasan los días, ambos se acoplan más a sus vidas. Todo indica que han podido alcanzar un equilibro perfecto entre el tiempo que dedican a su noviazgo y las actividades profesionales en las que se enfocan a diario. Por supuesto, no siempre pueden estar juntos, pero cuando eso ocurre, disfrutan al máximo esos instantes y hasta capturan algunas fotografías para sumarlas al álbum de sus dulces recuerdos. Sus seguidores, quienes han sido testigos de esta historia, celebran con ellos cada romántico detalle que deciden hacer público.

A principios de octubre, ‘Chicharito’ compartió otra linda postal junto a Andrea en donde aparecen los dos abrazados, sonrientes y disfrutando de la compañía mutua. Y claro, el futbolista no se limitó a escribir una frase, con la que enalteció su gran orgullo por el noviazgo que mantiene con Andrea. “Les desearía lo mejor, pero me lo he quedado yo @andreaduro”, dijo. Días antes, Andrea reveló una fotografía con el rostro de perfil de su novio, dejando claro que él estaba lejos mientras ella lo extrañaba. “Echarte de menos…”, publicó.

